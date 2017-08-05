أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رؤساء تحرير صحف قومية: مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب.. ونعطي أولوية لمواجهة التطرف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رؤساء تحرير صحف قومية: تخوض حربًا ضد الإرهاب.. ونعطي أولوية لمواجهة التطرف

11:25 م السبت 05 أغسطس 2017

رؤساء تحرير صحف قومية: مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب.. ونعطي أولوية لمواجهة التطرف

على-حسن

كتب - مصطفى المنشاوي:

أكد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب، وسوف تقضي عليه لأن تحدي الإرهاب ليس أكبر مما خاضته مصر على مر تاريخها من حروب انتصرت فيها على إمبراطوريات ودول وانتزعت حقها في الأمن والأمان بتضحيات أبنائها التي لن ينساها التاريخ.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، في سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة بالمؤسسات القومية، لمناقشة سبل مواجهة خطط إفشال الدولة، ودعم القضايا الوطنية، وتثبيت أركان الدولة المصرية.

وأضاف أن مخططات الإرهابيين وداعميهم الخونة سوف تتحطم على صخرة وعي ووطنية شعب مصر، ولفت إلى أن دور الصحافة يتعاظم في إعطاء أولوية لهذه المعركة المقدسة التي تخوضها مصر جيشا وشرطة وشعبا بكل قوة من أجل قطع دابر الإرهاب وحماية أمن واستقرار ورفاهية الوطن والشعب.

وطالب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الصحافة بتعبئة الرأي العام وتوعية أبناء الشعب المصري حتى ينحسر دور كل من يتم تجنيده من جانب الماكرين بأمن واستقرار مصر وكشف كل من يستهدف مصر.

كما طالب الكاتب الصحفي مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، بالوصول إلى القواعد الشعبية ممن يطلق عليهم "ملح الأرض" من خلال تقديم معالجات صحفية تمسهم، وليس الاكتفاء بفئة معينة تستهدفها الصحافة القومية.

وقال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن "الدولة لو سقطت ستسقط على الجميع"، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب ليست فقط قلم وسلاح، ولكن بتحريك المجتمع.

وتساءل: أين رجال الأعمال واستثمارتهم؟، مضيفًا: طالما وجدت البطالة واستمر الجهل سيسهل اللعب بعقول الشباب والمجتمع المدني".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رسالة مصر ضد قطر في مجلس الأمن وتنسيق الثانوية العامة يتصدران صحف

    أخبار

  • رئيس "الأعلى للإعلام": توافق بين الدول المقاطعة لقطر على مكافحة الإرهاب

    أخبار

  • المؤتمر: قرار مجلس الأمن بمنع حصول الإرهابيين على السلاح انتصار لمصر

    أخبار

  • اللاوندي: مصر ستعطي ملف الإرهاب أهمية خاصة​ خلال رئاسة مجلس الأمن

    أخبار

إعلان

346676a219.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل