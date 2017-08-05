رؤساء تحرير صحف قومية: مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب.. ونعطي أولوية لمواجهة التطرف

كتب - مصطفى المنشاوي:

أكد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب، وسوف تقضي عليه لأن تحدي الإرهاب ليس أكبر مما خاضته مصر على مر تاريخها من حروب انتصرت فيها على إمبراطوريات ودول وانتزعت حقها في الأمن والأمان بتضحيات أبنائها التي لن ينساها التاريخ.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، في سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة بالمؤسسات القومية، لمناقشة سبل مواجهة خطط إفشال الدولة، ودعم القضايا الوطنية، وتثبيت أركان الدولة المصرية.

وأضاف أن مخططات الإرهابيين وداعميهم الخونة سوف تتحطم على صخرة وعي ووطنية شعب مصر، ولفت إلى أن دور الصحافة يتعاظم في إعطاء أولوية لهذه المعركة المقدسة التي تخوضها مصر جيشا وشرطة وشعبا بكل قوة من أجل قطع دابر الإرهاب وحماية أمن واستقرار ورفاهية الوطن والشعب.

وطالب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الصحافة بتعبئة الرأي العام وتوعية أبناء الشعب المصري حتى ينحسر دور كل من يتم تجنيده من جانب الماكرين بأمن واستقرار مصر وكشف كل من يستهدف مصر.

كما طالب الكاتب الصحفي مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، بالوصول إلى القواعد الشعبية ممن يطلق عليهم "ملح الأرض" من خلال تقديم معالجات صحفية تمسهم، وليس الاكتفاء بفئة معينة تستهدفها الصحافة القومية.

وقال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن "الدولة لو سقطت ستسقط على الجميع"، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب ليست فقط قلم وسلاح، ولكن بتحريك المجتمع.

وتساءل: أين رجال الأعمال واستثمارتهم؟، مضيفًا: طالما وجدت البطالة واستمر الجهل سيسهل اللعب بعقول الشباب والمجتمع المدني".