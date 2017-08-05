بايرن ميونخ يتوج بالسوبر الألماني على حساب دورتموند بركلات الترجيح

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

توج فريق بايرن ميونخ ببطولة كأس السوبر الألماني، بعدما تغلب علي نظيره بوروسيا دورتموند، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبادر فريق بوروسيا دورتموند، بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه كريستيان بوليسيتش، وتعادل روبرت ليفاندوفسكي للفريق البفاري في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 71 من عمر المباراة سجل الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج، الهدف الثاني للفريق الأصفر، وتعادل رومان بوركي عن طريق النيران الصديقة بهدف في مرماه في الدقيقة 88 قبل انتهاء المباراة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.