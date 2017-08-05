فيدرير ونادال المرشحان الأبرزان للتتويج ببطولة مونتريال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تنطلق منافاسات بطولة مونتريال سادس بطولات الأساتذة يوم الإثنين المقبل، حيث يدخل كل من رافائيل نادال وروجر فيدرير البطولة كمصنفين أول وثان على العالم، وهو أمر لم يتوقعه أحد قبل بداية الموسم الحالي.

ولم يشارك كل من فيدرير ونادال في بطولة مونتريال كمصنفين أول وثان منذ عام 2009، ويشاركان في نسخة هذا العام كأقوى مرشحين للفوز باللقب بعد فوزهما بأربع بطولات من الأساتذة هذا العام من أصل 5 بطولات.

وتوج فيدرير بلقبي إنديان ويلز وميامي على الأراضي الصلبة، بينما توج نادال بلقبي مونتي كارلو ومدريد على الملاعب الترابية، في الوقت الذي ذهب فيه لقب بطولة روما لألكساندر زفيريف.

وفي حال وصل نادال إلى نصف النهائي هذا العام، فسيعود من جديد إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى على حساب المصنف الأول الحالي أندي موراي، وفي حال توج اللاعب الإسباني باللقب فسيفض الشراكة مع نوفاك دجوكوفيتش كأكثر اثنين توجا بألقاب في بطولات الأساتذة عبر التاريخ، حيث يمتلكان الآن في رصيدهما 30 لقبًا.

وبدوره لن يتمكن فيدرير من الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي من خلال بطولة مونتريال، إلا أنه بإمكانه الوصول إلى الصدارة خلال الجولة الأمريكية هذا الشهر والتي تضم بطولات مونتريال وسينسيناتي للأساتذة، إلى جانب بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لهذا العام.

ويأمل فيدرير في استغلال حالته الفنية العالية التي مكنته بالتتويج بلقب ويمبلدون في الفوز ببطولة مونتريال، التي لم يتوج بلقبها منذ عام 2006، ولن يخوض اللاعب السويسري الدور الأول في البطولة، حيث سيبدأ مشاركته من الدور الثاني ليواجه الفائز من فاسيك بوسبوسيل وبيتر بولانسكي، وسيكون في انتظاره في الدور الثالث مواجهة محتملة مع جاك سوك وأخرى محتملة في ربع النهائي مع المصنف الخامس على البطولة ووصيفها العام الماضي الياباني كي نيشيكوري.

شاهد أيضا

ويتفوق فيدرير في المواجهات المباشرة مع نيشيكوري 5-2، وتمكن من الفوز في آخر 4 مباريات بينهما، ولعل آخرها فوزه في 5 مجموعات عليه في الدور الرابع لبطولة أستراليا هذا العام، كما يتفوق على سوك 3-0 في المواجهات المباشرة، وتمكن من الفوز في آخر لقاء بينهما في نصف نهائي إنديان ويلز هذا العام.

وبدوره سيبدأ نادال المصنف الأول في البطولة مشاركته من الدور الثاني أيضًا، حيث سيواجه الفائز من بورنا كورتيش وأحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية لم تحسم هويته بعد، وسيكون على موعد في الدور الثالث مع مواجهة صعبة للغاية أمام أي من المصنف الـ14 عالميا الأمريكي جون إيسنر أو الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، وستنتظره مواجهة متوقعة في ربع النهائي مع المصنف السادس على البطولة اللاعب الكندي ميلوس راونيش.

وفي حال وصل كل من فيدرير ونادال إلى المباراة النهائية، فإنهما سيتواجهان للمرة الأولى في مسيرتهما في كندا، ويتفوق نادال بشكل عام في المواجهات المباشرة على فيدرير 23- 14 مع فوز اللاعب السويسري في آخر 4 مباريات جمعت بينهما، ومن بينها 3 مباريات هذا العام، كما يتفوق نادال على فيدرير في مبارياتهما في بطولات الأساتذة 12- 6.

ويوجد المصنف الثالث على البطولة دومينيك تيم في النصف الخاص بروجر فيدرير، وسيبدأ مشواره في البطولة من الدور الثاني أمام أي من دييجو شوارتزمان أو أحد اللاعبين المتأهلين من الأدوار التمهيدية، حيث يأمل تيم في تعويض خسارته المبكرة أمام كيفين أندرسون في الدور الثالث من بطولة واشنطن الأسبوع الماضي.

ومن جانبه يوجد ألكساندر زفيريف في النصف الخاص برافائيل نادال، وسيبدأ مشواره في البطولة من الدور الثاني بمواجهة أي من برايدن شونر أو ريشارد جاسكيه.

وستكون أبرز مواجهات الدور الأول في البطولة هي مباراة إيسنر وديل بوترو، خاصة أن اللاعب الأمريكي تمكن من الفوز في آخر 8 مباريات متتالية خاضها وتوج بلقبي نيوبورت وأتالانتا، كما توجد مواجهة مثيرة أخرى في الدور الأول بين جيلس مولر وسام كويري وأخرى بين ستيف جونسون وجايل مونفيس.