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الصحة: إصابة 110 مواطنين بالشرقية باشتباه في تسممم بعد تناولهم "بوظة"

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مصراوي Masrawy

الصحة: إصابة 110 مواطنين بالشرقية باشتباه في تسممم بعد تناولهم "بوظة"

10:58 م السبت 05 أغسطس 2017

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 110 مواطنين من المستشفيات، جراء إصابتهم باشتباه في تسمم غذائي، نتيجة تناول مشروب "البوظة" بقرية الربعماية بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات بمشاركة 29 سيارة إسعاف مجهزة، لافتًا إلى أن جميع الحالات كانت تعاني من أعراض نزلات معوية، وقئ وإسهال.

وأشار الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم نقل 5 حالات لمستشفى الأحرار بالزقازيق، و14 حالة للمستشفى الجامعي، فيما تم نقل 91 لمستشفى منيا القمح المركزي، مشيرا الى أن جميع الحالات تلقوا العلاج اللازم وخرجوا من المستشفيات بعد تحسن واستقرار حالتهم الصحية.

وشدد المتحدث باسم الوزارة إلى أنه فور وقوع هذا الحادث، كلف الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، وكيل الوزارة بالشرقية بمتابعة حالات المصابين، ورفع تقرير له بحالتهم الصحية.

وأكد "مجاهد" في بيان اليوم، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى وجميع مستشفيات المحافظة إلى الدرجة القصوى ، كما تم التأكد من تواجد جميع الفرق الطبية من أطباء وتمريض بجميع المستشفيات.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، إن فريقا من قطاع الطب الوقائي تحفظ على باقي الكمية من مشروب "البوظة " وأخذ عينات لتحليلها، كما تم ابلاغ النيابة والتى تباشر التحقيقات في الواقعة.

وأضاف أنه تم أخذ عينات إضافية من مياه الشرب، وعينات من المنشأت الغذائية بالقرية بصفة خاصة ومركز منيا القمح بصفة عامة لتحليلها، للتأكد من سلامتها.

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