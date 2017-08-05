الأطفال الخمسة المتهمين بهتك عرض جارهم في الهرم: "كنا بنهزر"

كتب - محمد شعبان:

استمع ضباط مباحث الهرم، اليوم السبت، إلى اعترافات الأطفال الخمسة المتهمين بالاعتداء الجنسي على طفل لم يتجاوز الـ8 سنوات.

وقال المتهمون إن علاقة صداقة تربطهم بالضحية حيث أنهم يقيمون بنفس الشارع، مؤكدين أنهم استغلوا تواجد غالبية أهالي المنطقة في حفل زفاف، واستدرجوا الطفل إلى قطعة أرض فضاء، وتناوبوا على اغتصابه.

وبسؤالهم عن سبب إقدامهم على تلك الفعلة، قال الأطفال الخمسة "كنا بنهزر"، فتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، من شخص يبلغ من العمر 47 عاما، يتهم 5 أطفال بالتعدي على نجله جنسيا، وأدلى بأوصافهم.

توصلت تحريات الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، إلى أنه أثناء حضور 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 - 14 عاما، حفل زفاف بمنطقة المجزر الآلي، استدرجوا طفلا يدعى "م. أ."، 8 سنوات، إلى قطعة أرض فضاء، وتعدوا عليه جنسيا، وأمكن ضبطهم بأحد الأكمنة.