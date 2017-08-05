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أستاذ علوم سياسية: أزمة الدول العربية الأربعة مع قطر «تجمدت»

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أستاذ علوم سياسية: أزمة الدول العربية الأربعة مع قطر «تجمدت» أستاذ علوم سياسية: أزمة الدول العربية الأربعة مع قطر «تجمدت»

التحرير

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قال الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أزمة الدول العربية الأربعة مع قطر تجمدت إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن لجوء قطر لمجلس الأمن والأمم المتحدة وهجومها على ، لا يؤثر على المحصلة النهائية ولكن يوحي فقط بأن الأزمة ستستمر.

وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم السبت، أن الدوحة لها صلة وثيقة بعدد كبير من الجماعات المتطرفة، وأصبح ذلك معروف للجميع وليس مصر والدول الأربعة فقط، موضحًا أن «طول النفس» في الأزمة العربية مع قطر أصبح الحكمة السائدة.

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وأشار إلى أنه حان الوقت الآن لتظهر مصر ما لديها من أدلة ضد قطر وضلوعها في دعم الإرهاب، لافتًا إلى أن شكوى الدوحة ضد مصر تصرف استباقي لمواجهة ما سيتم ضدها في مجلس الأمن.

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التحرير

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