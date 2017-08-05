بالتفاصيل.. الهيئة الوطنية للصحافة تضع ضوابط لتغطية الأحداث الإرهابية

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عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا ضم رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، بمقر مؤسسة الأهرام اليوم السبت.

وبحث الاجتماع رسم مدونة سلوك بشأن أخلاقيات النشر في قضايا الإرهاب والتطرف، وأكد الحضور أن دعوتهم تنطلق من المعايير الدولية، التي تحذر من نشر أي مواد يتضمن محتواها تحريضا على ارتكاب أعمال عنف أو إثارة كراهية أو نعرات عرقية أو دينية أو اضطرابات، أو التعاطف مع الإرهاب أو الأعمال التخريبية، وتنطلق من الحرص على التوازن بين التعددية والمصالح العليا للوطن.

ولفت الحاضرون خلال اجتماعهم إلى أن الإعلام أصبح الوسيط الأساسي الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية في الترويج لعقائدها الإجرامية، وتجنيد المتعاطفين مع أفكارها.

وبيّن أعضاء الهيئة أهمية دعم الصحافة الحرة التي تتضمن جميع وجهات النظر، وحذروا من الالتفاف حول راية الوطن في قضية لا تقبل المزايدة أو التحريض، مع الحرص التام على احترام أخلاقيات المهنة وتقاليدها المتوارثة عبر أجيال طويلة.

ونوهوا بأن المادة (237) من الدستور المصري الصادر عام 2013 تنص على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعد برنامجا زمنيا محددا، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمهم الحقوق والحريات العامة".

وانتهى اجتماع الهيئة إلى عدد من التوصيات شددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بتغطية حوادث العنف والإرهاب وفي صدارتها عدم الإسراف في نشر صور الضحايا، حفاظا على مشاعر ذويهم، وتفاديا لنتائج سلبية يستهدفها الإرهابيون بنشر الخوف وبث الذعر.

وأوصت الهيئة في بيان لها بالمعالجة الإعلامية للحوادث الإرهابية في حجمها الطبيعي دون تهويل أو تهوين وتنمية الشعور بأن أمن المجتمع هو أمن المواطن في الأساس.

وحذرت الهيئة الوطنية للصحافة من الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كمصادر للنشر في حوادث الإرهاب، مشيرة إلى أنها أصبحت فضاءً خصبًا للتنظيمات والجماعات الإرهابية لتسويق أيديولوجياتها التي تستهدف نشر الرعب والخوف بين المواطنين.

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ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى إنشاء مرصد وطني لمتابعة قضايا الإرهاب في وسائل الإعلام، يتولى رصد وتحليل المعالجات الإعلامية لقضايا التطرف بكل أشكاله وصوره، على أن يصدر تقارير استراتيجية دورية تقدم معلومات موثقة لكشف الإرهاب، وأن يكون حلقة وصل دائمة لدحض الشائعات والدعاية الكاذبة أولا بأول.

وحثت الهيئة المؤسسات الصحفية على القيام بدورها الذي يرتبط بما تقدمه لها الأجهزة الأمنية من معلومات وحقائق، بحيث تتولى الأجهزة الإعلامية إخراجها بشكل مناسب وتقديمها للجمهور، مع التزام وسائل الإعلام بأن لا تعتبر هذه التنظيمات مصدرا للأخبار الخاصة بالأحداث الإرهابية أو بث ما يظهر قوتها في إثارة الفزع والرعب والبلبلة.

وطالبت الهيئة أيضا وسائل الإعلام بالتخلي عما سمته «ثقافة الجنازات» خلال تغطية الأحداث الإرهابية، لافتة إلى أن أصحاب الفكر المتطرف يحاولون استثمارها في ضرب الروح المعنوية للمواطنين.

وفي المقابل وجهت الهيئة الوطنية للصحافة للتركيز على بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم وأعمالهم التي سيخلدها التاريخ، وكذا تعظيم دور الأزهر الشريف في نشر قيم الأديان السماوية التي تنبذ العنف والإرهاب وإيصال هذه الرسالة للجمهور.

وفي نفس السياق دعا بيان الهيئة إلى فتح قنوات اتصال دائمة بين المؤسسة الدينية الرسمية والصحافة والحرص على عقد اللقاءات الدورية، مناشدا الأزهر باعتماد مجموعة من علمائه للتحدث في وسائل الإعلام ومنع محترفي التحريض والإساءة من تعكير صفو الرأي العام، إعمالا للمادة السابعة من الدستور التي تقضي بأن الأزهر دون غيره هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة.

وأضاف البيان دعوته أيضا لفتح قنوات الاتصال والمشاركة مع المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، خاصة أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، بما يتيح الحصول على المعلومات والحقائق أولا بأول، وأن يكون المجلس هو المصدر الأساسي لوسائل الإعلام سواء فيما يقدمه من معلومات أو باستضافة أعضائه في مختلف وسائل الإعلام، ترشيدا للظهور العشوائي لأشخاص قد يسيئون عرض هذه القضايا أو عدم تداولها بالشكل الصحيح.

وأشاد البيان بأهمية وجود علاقات وثيقة بين أجهزة الأمن والمواطنين ووسائل الإعلام لتكامل الجهود وترسيخ التعاون.

وفي سياق متصل، طالب حضور الاجتماع بالإسراع بتنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنتاج أعمال سينمائية ودرامية تهتم بالقضايا الوطنية.