أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القومي للسكان: علاقة طردية بين زيادة المواليد ومعدلات الفقر

Google+ Print
القومي للسكان: علاقة طردية بين زيادة المواليد ومعدلات الفقر القومي للسكان: علاقة طردية بين زيادة المواليد ومعدلات الفقر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، مساء اليوم السبت، إن محافظة سوهاج على رأس قائمة المحافظات التي تُستهدف للقضاء على ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن «هناك 9 محافظات في صعيد تمثل 42% من جملة المواليد، وهناك محافظات في الدلتا أيضًا بها نسبة المواليد مرتفعة وهي الشرقية والبحيرة والإسماعيلية».

شاهد أيضا

وأشار إلى أن «المحافظات التي تشهد أقل مواليد هي الإسكندرية تليها بورسعيد، ثم دمياط»، موضحًا أن الصعيد دائمًا يتصدر معدل المواليد، وعلى الترتيب سوهاج تليها قنا ثم أسيوط وبني سويف وأسوان ثم الأقصر.

وأكد أن «هناك علاقة طردية بين زيادة عدد المواليد وزيادة معدلات الفقر، حيث إن المحافظات الأكثر احتياجًا بها معدل الزيادة السكانية مرتفع».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل