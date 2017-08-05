القومي للسكان: علاقة طردية بين زيادة المواليد ومعدلات الفقر

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قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، مساء اليوم السبت، إن محافظة سوهاج على رأس قائمة المحافظات التي تُستهدف للقضاء على ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن «هناك 9 محافظات في صعيد مصر تمثل 42% من جملة المواليد، وهناك محافظات في الدلتا أيضًا بها نسبة المواليد مرتفعة وهي الشرقية والبحيرة والإسماعيلية».

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وأشار إلى أن «المحافظات التي تشهد أقل مواليد هي الإسكندرية تليها بورسعيد، ثم دمياط»، موضحًا أن الصعيد دائمًا يتصدر معدل المواليد، وعلى الترتيب سوهاج تليها قنا ثم أسيوط وبني سويف وأسوان ثم الأقصر.

وأكد أن «هناك علاقة طردية بين زيادة عدد المواليد وزيادة معدلات الفقر، حيث إن المحافظات الأكثر احتياجًا بها معدل الزيادة السكانية مرتفع».