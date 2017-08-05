أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مدكور عن وقف «صبايا الخير»: «مين المسئول عن وقف تبرعات لأطفال ممكن تموت» (فيديو)

Google+ Print
مدكور عن وقف «صبايا الخير»: «مين المسئول عن وقف تبرعات لأطفال ممكن تموت» (فيديو) مدكور عن وقف «صبايا الخير»: «مين المسئول عن وقف تبرعات لأطفال ممكن تموت» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تحدث الإعلامي شريف مدكور، عن إصدار نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، قرارًا بإيقاف الإعلامية ريهام سعيد، ثلاثة أشهر عن الظهور على شاشة قناة النهار من خلال برنامجها «صبايا الخير»، بسبب اتهامها بعدد من التجاوزات.

وقال مدكور، خلال برنامج «شارع شريف»، المذاع على قناة «النهار وان»: «مين المسئول عن وقف وصول التبرعات لأطفال ممكن تموت.. دول في رقبة مين!!». 

وذكر الكنيسي أن القرار اتخذ بعد عرض حلقة برنامج «صبايا الخير» واستضافت المذيعة خلالها سيدة متزوجة وعشيقها، وقاما بعرض قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل، مضيفًا أن عرض مثل هذه الحالات يعد استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري ويتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة