مدكور عن وقف «صبايا الخير»: «مين المسئول عن وقف تبرعات لأطفال ممكن تموت» (فيديو)

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تحدث الإعلامي شريف مدكور، عن إصدار نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، قرارًا بإيقاف الإعلامية ريهام سعيد، ثلاثة أشهر عن الظهور على شاشة قناة النهار من خلال برنامجها «صبايا الخير»، بسبب اتهامها بعدد من التجاوزات.

وقال مدكور، خلال برنامج «شارع شريف»، المذاع على قناة «النهار وان»: «مين المسئول عن وقف وصول التبرعات لأطفال ممكن تموت.. دول في رقبة مين!!».

وذكر الكنيسي أن القرار اتخذ بعد عرض حلقة برنامج «صبايا الخير» واستضافت المذيعة خلالها سيدة متزوجة وعشيقها، وقاما بعرض قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل، مضيفًا أن عرض مثل هذه الحالات يعد استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري ويتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية.