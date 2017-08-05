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تفاصيل الاجتماع الفني لنهائي البطولة العربية

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تفاصيل الاجتماع الفني لنهائي البطولة العربية تفاصيل الاجتماع الفني لنهائي البطولة العربية

التحرير

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انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفيصلي الأردني والترجي التونسي، في نهائي البطولة العربية، والتي تقام غدًا الأحد، في الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يرتدي فريق الفيصلي طاقما مكونا من قميص وجورب أزرق وشورت أسود، والحارس يرتدي طاقما أسود كاملا، بينما يرتدي فريق الترجي التونسي القميص الأصفر والشورت الأحمر.

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ويصل الفريقان في الساعة الـ6:15 إلى ملعب الإسكندرية استعدادًا للقاء، ومن المقرر أن تنظم اللجنة المنظمة للبطولة العربية قرعة بين الشوطين للفريقين لكشف المنشطات بدلا من الدقيقة 70.

كما يوجد على المنصة الرئيسية عقب اللقاء لتسليم كأس البطولة كل من: الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومحمد روراوة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

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