أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"نيويورك تايمز": العالم ينتظر اللقاء "الأمريكي - الكوري شمالي" في قمة "آسيان"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"نيويورك تايمز": العالم ينتظر اللقاء "الأمريكي - الكوري شمالي" في قمة "آسيان"

10:48 م السبت 05 أغسطس 2017

اللقاء الأمريكي الكوري شمالي

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، إلى أن أنظار العالم تتوجه إلى اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروف باسم "آسيان"، حيث سيكون وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للمرة الأولى، يوم الأحد، فى نفس القاعة مع نظيره الكوري الشمالي لى يونج هو، ولذلك سوف يرصد الكثيرون الحركات والوضعيات التي سيقوم بها كل منهم.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن إيحاءات كلا الطرفين ستحدد المسار المستقبلي للسياسة الأمريكية تجاه أزمة صواريخ بيونج يانج، لافتة إلى أنه من غير المتوقع أن يجتمع تيلرسون مع وزير الخارجية الكوري الشمالي في مانيلا، وذلك رغم تصريحات تيلرسون حول ، الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها أن كوريا الشمالية أمامها فرصة للنمو الاقتصادي، وذلك بشرط أن تتخلى عن طموحاتها النووية.

كما نقل التقرير عن فيكتور تشا، الذي شغل منصب مدير الشئون الآسيوية في ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، قوله إن وزير الخارجية الأمريكي يريد أن يبرهن للجميع أنه مستعد للحوار، لإثبات أن هناك بدائل للعقوبات الصارمة، منوهًا إلى أن بيونج يانج غير مهتمة بالحديث إلى أحد، حتى إلى الروس ولا الصينيين".

وبحسب التقرير، قالت سوزان ثورنتون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، فى مؤتمر صحفى، "إن تيلرسون ليس لديه خطط للقاء وزير خارجية كوريا الشمالية فى مانيلا، مرجحة أن يقوم الوفد البلوماسي الأمريكي بمناشدة الوفود المشاركة بتجنب الوفد الكوري الشمالي في مانيلا، وذلك في إطار خطوات لزيادة عزل كوريا الشمالية".

وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن يلتزم تيلرسون نهج "العصا والجزرة"، حيث سيقترح إجراء محادثات جنبًا إلى جنب مع دعم العقوبات والضغط العسكري، مشيرة إلى أن الوفد الأمريكي لديه خطط من أجل إخراج كوريا الشمالية من اجتماعات "آسيان" في المستقبل.

ووفقًا ل"نيويورك تايمز"، من المنتظر أن ينقل وزير الخارجية الأمريكي إلى نظيره الصيني وانج يى مخاوف واشنطن المستمرة بشأن مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، التي تعاني من قلق البلدان في المنطقة، لاسيما وأن هناك دلائل تشير إلى أن إدارة تعتزم اتخاذ خط أكثر صرامة بشأن الصين، وذلك بعد أن فشلت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى جعل الصين تمارس ضغط على الجانب الكوري الشمالي للامتثال إلى شروط واشنطن.

وقال فيكتور أندريس مانهيت، رئيس معهد "ألبرت ديل" للدراسات الاستراتيجية والدولية في مانيلا، إن وزير الخارجية الأمريكي يريد في الغالب الحديث عن كوريا الشمالية، ولكن الجانب الفلبيني لايرغب في أن تستحوذ أزمة كوريا الشمالية على جدول أعمال المنتدى، مشددًا على أن الأولوية القصوى للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرت هي محاربة المتشددين في بلاده.

جدير بالذكر، قد بدأ، اليوم السبت، الاجتماع الـ 50 لمنتدى آسيان الإقليمى، فى العاصمة الفلبينية، مانيلا، والذى تترأسه الفلبين، بحضور وزراء خارجية، ووزراء الدولة للشئون الخارجية فى الدول الأعضاء، وممثلى بعض دول المحيط الهادئ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

    أخبار

  • أبرز محطات الأزمة القطرية بعد شهرين من المقاطعة - (تسلسل زمني)

    أخبار

  • الأمم المتحدة تهدد بحرمان كوريا الشمالية من مليار دولار من عائدات

    أخبار

  • الفلبين تشدد على الحاجة للتواصل مع كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

b90034f68f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟