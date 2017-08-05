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"الصيادلة" تصعد اعتصامها في 5 نقابات فرعية.. وتناشد الرئاسة التدخل

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مصراوي Masrawy

"الصيادلة" تصعد اعتصامها في 5 نقابات فرعية.. وتناشد الرئاسة التدخل

10:15 م السبت 05 أغسطس 2017

نقابة-الصيادلة

 

كتب - أحمد جمعة:

دعت نقابة الصيادلة، إلى تصعيد اعتصامها في 5 مقار فرعية بمحافظات الأسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا وأسيوط بدءً من غد الأحد؛ بعد اعتصام أعضائها بمقر النقابة العامة منذ الجمعة الماضية.

واجتمع مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، اليوم السبت؛ لبحث مستجدات الاعتصام، واتفقوا على استمرار الاعتصام بمقر النقابة العامة، تفويض النقيب العام في التواصل لدى الجهات الرسمية لمدة أسبوعين قبل الدعوة إلى تعميم الاعتصام على مستوى الجمهورية، بحسب بيان صادر عن النقابة.

وجدد نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، مناشدته رئاسة الجمهورية بالتدخل لإنهاء الخلاف القائم بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وتحقيق مطالب النقابة، والتي تتمثل في توحيد الدواء من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنه 2017.

كما يطالب الصيادلة بالالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، فضًلا عن صرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين.

 

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