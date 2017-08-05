أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الأمن ينجح في إعادة فتح طريق (الإسماعيلية - القاهرة)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمن ينجح في إعادة فتح طريق (الإسماعيلية - القاهرة)

10:37 م السبت 05 أغسطس 2017

الأمن ينجح في إعادة فتح طريق (الإسماعيلية - القاهرة)

مديرية امن الاسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نجحت القيادات الأمنية في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، في فتح طريق (الإسماعيلية - القاهرة)، بعد إقناع محتجين على مقتل شاب وإصابة شقيقه، مساء أمس، في مشاجرة مع بلطجية بأحد شواطئ طريق البلاجات، بفتح الطريق من جديد، في مقابل وعود باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ضد مرتكبي حادث القتل.

وكان مدير الأمن اللواء محمد علي شحاتة تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار عن مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد شواطئ المدينة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة وقت بين عدد من شباب منطقة البهتيني والمجني عليه (عمرو سالم - ٣٢ سنة)، وشقيقه (محمد)، داخل أحد النوادي على طريق البلاجات، استعان خلالها أحد الشباب المنتمين للبهتيني بأصدقائه، وطعنوا المجني عليه الذي قُتل، بينما أصيب شقيقه بعدة طعنات.

نقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، بينما نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه، فيما تمكنت مباحث الإسماعيلية من القبض على المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الحادث.، بينما قطع أهالي قرية أبو شحاتة طريق (الإسماعيلية - القاهرة)، احتجاجًا على الواقعة وإلى أن نجحت جهود الأمن في إقناع الأهالي بفض الاحتجاج.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أهالي قتيل شاطئ البلاجات يقطعون طريق (الإسماعيلية - القاهرة)

    أخبار

  • في حضور مدير الأمن.. حملة كبرى على طريق البلاجات بالإسماعيلية

    أخبار

  • مدير أمن السويس الجديد: هدفي القضاء على الجريمة

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة المواطنين بالغربية

    أخبار

إعلان

8cd50210fd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين