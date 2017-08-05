الأمن ينجح في إعادة فتح طريق (الإسماعيلية - القاهرة)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نجحت القيادات الأمنية في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، في فتح طريق (الإسماعيلية - القاهرة)، بعد إقناع محتجين على مقتل شاب وإصابة شقيقه، مساء أمس، في مشاجرة مع بلطجية بأحد شواطئ طريق البلاجات، بفتح الطريق من جديد، في مقابل وعود باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ضد مرتكبي حادث القتل.

وكان مدير الأمن اللواء محمد علي شحاتة تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار عن مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد شواطئ المدينة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة وقت بين عدد من شباب منطقة البهتيني والمجني عليه (عمرو سالم - ٣٢ سنة)، وشقيقه (محمد)، داخل أحد النوادي على طريق البلاجات، استعان خلالها أحد الشباب المنتمين للبهتيني بأصدقائه، وطعنوا المجني عليه الذي قُتل، بينما أصيب شقيقه بعدة طعنات.

نقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، بينما نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه، فيما تمكنت مباحث الإسماعيلية من القبض على المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الحادث.، بينما قطع أهالي قرية أبو شحاتة طريق (الإسماعيلية - القاهرة)، احتجاجًا على الواقعة وإلى أن نجحت جهود الأمن في إقناع الأهالي بفض الاحتجاج.​