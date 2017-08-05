عايز تقدم لأولادك.. تفاصيل الالتحاق بمدارس النيل واليابانية والمتفوقين -(إنفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتبت- ياسمين محمد:

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن 3 نماذج مضيئة بالمدارس المصرية الحكومية وهي: المدارس المصرية اليابانية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيل.

وقال الوزير، في تصريحات له، إن الوزارة تسعى لوضع نظام تعليمي مبتكر في ضوء هذه النماذج الفريدة، لذا رصد مصراوي أبرز المعلومات التي تهم أولياء الأمور عن هذه المدارس.

بالنسبة للمدارس المصرية اليابانية فهي إحدى ثمار التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم، وهي أحد أشكال المدارس التجريبية للغات، حيث تدرس نفس مناهج المدارس التجريبية إلى جانب أنشطة "التوكاتسو اليابانية" وهي نوع من الأنشطة التربوية تهتم ببناء شخصية متكاملة للطفل، وأسلوب حياة بالمدرسة من شانه إكساب التلاميذ قيم وسلوكيات ومهارات إيجابية مثل: التعاطف، تحمل المسؤولية، النظافة، النظام، الالتزام، وغير ذلك.

بدأت التجربة العام الماضي بشكل تجريبي بـ12 مدرسة قائمة بالفعل، وتمتد هذا العام إلى 28 مدرسة جديدة، مصممة على الطراز الياباني.

وبالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، فبدأت التجربة عام 2011 وتخرجت أول دفعة في 2013، وهي مدارس ثانوية، تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس.

أما مدارس النيل، فهي مدارس حكومية مصرية تأسست عام 2010، وتتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتقديم خدمة تعليمية دولية، مقابل مصاريف سنوية منخفضة مقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.

ويشرف على مدارس النيل وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البرياطانية، التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليًا.

ويرصد مصراوي في "الانفوجراف" التالي أبرز المعلومات عن هذه المدارس، من المصروفات الدراسية، وأساليب التدريس والشهادات الممنوحة للطلاب وغيرها.