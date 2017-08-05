سر احتجاز المطربة ياسمين نيازي لمدة 10 ساعات في قسم أكتوبر

كتب -صابر المحلاوي:

كشف مصدر قضائي مطّلع، تفاصيل التحقيقات في واقعة احتجاز المطربة ياسمين نيازي لمدة 10ساعات في قسم شرطة ثالث أكتوبر؛ بتهمة التعدي على أمين شرطة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المطربة كانت متوجهة رفقة شاب في سيارتها إلى منطقة "نايل سات" بمدينة 6 أكتوبر، لكنها سلكت طريقا مخالفا.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أنه أثناء مرور ياسمين نيازي، نشبت مشادة كلامية بينها وأفراد الخدمة المكلفة بمتابعة الحالة الأمنية في المنطقة، بعدما طلبت القوات فحص تراخيص السيارة، فتعدت المطربة بالسب والشتم على أمين شرطة، قائلة: "انت مين ياللي معاك شهادة إعدادية.. تقول ليا هاتي الرخصة"، مما دفع الضابط المسؤول عن الكمين بالتدخل؛ إثر مشاهدته للمطربة تقوم بتصوير أفراد الكمين، واقتادها بعد ذلك لقسم الشرطة.

تم التحفظ على المطربة والشاب، وأخطر المستشار أحمد البرق، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، فأصدر قرارا بإخلاء سبيلها والشاب بكفالة 5 آلاف جنيه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.