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"صحة سوهاج" تبحث توفير عقار الأنيميا لمرضى الغسيل الكلوي

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مصراوي Masrawy

"صحة سوهاج" تبحث توفير عقار الأنيميا لمرضى الغسيل الكلوي

10:02 م السبت 05 أغسطس 2017

مديرية الصحة في سوهاج،

سوهاج - عمار عبد الواحد:

عقدت مديرية الصحة في محافظة سوهاج، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لبحث تقديم الخدمة الأمثل لمرضى الكلى الصناعي، وكذلك بحث توفير كافة المستلزمات الخاصة بقسم الكلى الصناعي، وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج الأنيميا لمرضى الغسيل الكلوي.

وقالت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تلاحظ ارتفاع نسبة الأنيميا لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، وعليه تم بحث كيفية توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأنيميا وشرائها بمعرفة المديرية وتوصيلها للمستشفيات لخدمة مرضى الكلى للقضاء على الأنيميا.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم وضع الضوابط اللازمة لتفعيل قرارات علاج الأنيميا لمرضى الغسيل الكلوي على نفقة الدولة، مع توفير عقار "الهيبارين" بين المستشفيات عن طريق معرفة رصيد المخازن من العقار، ثم إعادة تدويره بين المستشفيات.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة إلى أنه سوف يتم توحيد عقود الصيانة لماكينات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة للحفاظ على كفاءة الأجهزة وعملها بصورة منتظمة.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن مكرم مسؤول الكلى بالمديرية، والدكتورة إيزيس وهيب مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة مدير الدوائي بالمديرية، وحامد محمد مدير الشؤون القانونية، وصبري بنيامين مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية، ومصطفى بريري مسؤول العلاج على نفقة الدولة، والإدارات المختصة.

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