غدا.. "إسكندريللا" تحيي حفلا في نادي "إيزي سبورتس" بالمعادي

كتب : محمد عبد الجليل منذ 22 دقيقة

تحيي فرقة "إسكندريللا" حفلا في العاشرة مساء غد الخميس في نادي "إيزي سبورتس" المعادي، ويتضمن البرنامج عددا كبيرا من أغانيها الثورية وتراث الأغنية السياسية المصرية، والحفل بدعوات مجانية.

وتتكون الفرقة من عازفي العود: حازم شاهين وأشرف نجاتي وحسن المنيلاوي وإسلام عبدالعزيز، وعازفي البيانو: أحمد الموجي ويوسف الشريعي، وعازفي الإيقاع: هاني بدير وأمير عزت، ويقوم بالغناء كل من: حازم شاهين، آية حميدة، مي حداد، سلمى حداد، علياء شاهين، أشرف نجاتي، حسن المنيلاوي، وإسلام عبدالعزيز.