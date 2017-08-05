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اعترافات "جامع القمامة" المتهم بقتل زميله في الدقي :"قولتله بلاش تيجي منطقتي"

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مصراوي Masrawy

اعترافات "جامع القمامة" المتهم بقتل زميله في الدقي :"قولتله بلاش تيجي منطقتي"

09:56 م السبت 05 أغسطس 2017

تعبيريه

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي، بحبس عامل قمامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله أسفل كوبري الدقي بمنطقة شارع مصدق، بسبب أولوية جمع الزجاجات الفارغة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "سيد. ه" 30 سنة، عامل قمامة وسبق اتهامه في 8 قضايا سابقة، طعن زميله "عبدالله. ح" 37 سنة بسبب الأولوية على جمع القمامة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة إن المجني عليه تشاجر معه بعدما عاتبه على عدم جمع الزجاجات الفارغة بمنطقته، مكملًا: "مش المرة الأولى ..أنا قولتله بلاش تيجي منطقتي وكل واحد له منطقة بيلم منها فوارغ الزجاجات.. كان لازم أعلم عليه عشان ماحدش ييجي عليَ تاني".

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، "سيد. ه" 30 سنة، عامل قمامة وسابق اتهامه في 8 قضايا، بسبب أولوية جمع الزجاجات الفارغة، بينه وبين زميله، فيما تعدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بقرارها المتقدم بحبسه.

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