بعد رفع تذاكر الأتوبيسات.. نواب: الدولة مستمرة في «طحن» المواطن

التحرير

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تباينت آراء نواب البرلمان حول ارتفاع سعر تذاكر أتوبيسات النقل العام، بين رافض للزيادة فى ظل الوضع الاقتصادي الحالى للمواطن البسيط، الذى يستخدم تلك الوسيلة فى حياته اليومية، وآخر يرى أنها لم تأت في الوقت المناسب.

يقول النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار رفع تذاكر الأتوبيسات يدخل ضمن القرارات التى تصدر فى غيبة البرلمان، فى أيام الإجازات، مشيرًا إلى أن الخدمة تحتاج إلى تحسين وزيادة عدد العربات لمواكبة الكثافات الموجودة بالمحطات المختلفة.

وأضاف قرقر، فى تصريح لـ«التحرير» أن مثل هذه القرارات كان يجب أن تناقش من لجان البرلمان المختصة، أى بلجنة الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة النقل والمواصلات قبل إصدار القرار، ولكن للأسف القرار صدر يوم إجازة، والتعليمات تأتى لهم فجرًا.

وتابع: «المواطن محدود الدخل أصبح مطحونا، والدولة مستمرة فى طحنه دون النظر إلى موارد أخرى يمكنها تحسين الخدمة وتقليل الخسائر».

بينما قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، برفع أسعار تذاكر الركوب لأتوبيسات هيئة النقل العام بقيمة 50 قرشًا للتذكرة، سيمثل عبئا على المواطنين، لافتًا إلى أنه لا يعرف عن هذا القرار أى شيء، ولم يرجع أحد إلى اللجان النوعية المختصة بالبرلمان.

وأضاف الفيومي فى تصريح لـ«التحرير»، أنه في حال تقدم أي نائب من لجنة الإدارة المحلية بمناقشة ذلك القرار داخل اللجنة، سيكون هناك تواصل مع المسئولين لمراجعتهم في أسباب ذلك القرار، مشيرًا إلى أن هيئة النقل لو كان لديها بدائل غير رفع التذكرة كانت سوف تتخذها، مشيرا إلى أن استمرار خسائر الهيئة يهددها بالتوقف، وهذا خطير جدا.

وانتقد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خروج بعض المسئولين بتصريحات عدم الزيادة في التذاكر وبعدها تقر الزيادة، فذلك يعطي للمواطنين عدم مصداقية تجاه الحكومة.

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فى حين قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام لم تعرض على البرلمان، مشيرًا إلى أن أسعار قطع الغيار زادت أكثر من 30% والقيمة الفعلية للتذكرة 7 جنيهات.

وأضاف السجيني أن سعر تذكرة أتوبيس النقل العام ما زال مدعوما، وأنه يجب أن يشعر المواطن بتحسن الخدمة وزيادة الخطوط، لافتًا إلى أنه طالب بإنشاء جهاز لتنظيم النقل، وفوجئ أنه موجود بالفعل وغير مفعل.

وأعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه بدءًا من أمس الجمعة، تم تحريك أسعار تذاكر الركوب لأوتوبيسات هيئة النقل العام بقيمة 50 قرشًا للتذكرة، وذلك لمواكبة الزيادة المتتالية لأسعار الوقود، ومواجهة وتقليص الخسائر.

وذكر المحافظ أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة الخسائر بالهيئة بنسبة كبيرة لتحملها قيمة فروق زيادة أسعار المحروقات على مدى زيادتين سابقتين، وتأتي الزيادة لتفعيل قدرة الهيئة على استمرار الخدمة اللائقة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم مراعاة أن تكون الزيادة بقدر بسيط لا يشكل معاناة على المواطن، وأن تكون قيمة التذكرة بالأتوبيس أرخص من جميع المواصلات الأخرى، التي تزاد قيمة التعريفة بها مع كل زيادة في أسعار الوقود بشكل مستمر، وسيتم تثبيتها لعدة سنوات.

ولفت المحافظ إلى أن هناك خطوطا لهيئة النقل العام تتجاوز مسافة الستين كيلومترا في الرحلة الواحدة، وأن الدولة مستمرة في سياستها بدعم هيئة النقل العام بتطوير وتحديث أسطول الهيئة وزيادة قدرته، لما يمثله من أهمية في منظومة النقل العام المنظم للمواطنين.