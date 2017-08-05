أزمة نواقص الأدوية.. مع توقف علاج مرضى الأورام هل تتدخل «الرئاسة»؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

الحق في الدواء": 1660 صنفا ناقصًا من الأدوية بسبب توقف توريد الشركات لارتفاع المديونيات

نائب غرفة الدواء باتحاد الصناعات: قدراتنا المالية لا تكفي شهر أو شهرين

عدد كبير من مرضى الأورام في المراكز العلاجية التابعة للمعاهد القومية والمستشفيات الحكومية يستغيثون من توقف علاجهم منذ أسبوعين نتيجة وجود نقص هائل في الادوية الحيوية المُنقذة للحياة والمستلزمات الطبية التي نقصها يؤدي إلى الوفاة، خاصة في المعهد القومي للأورام ومختلف فروعه والمعاهد الأخرى التي تعتمد عليه، حتى صار الأمر يتكرر من حين لآخر بصورة مخيفة.

شكاوى عديدة مُقدمة من العشرات من أهالي المرضى تؤكد أن مرضى أورام الكبد لايجدون القساطر الخاصة لعمل الأشعة الداخلية، وأصناف دوائية أخرى تشمل أدوية الأمراض المُزمنة لعلاج الجلطات، والضغط، والقصور الدموي الطرفي، والتهابات القزحية، وأمراض الجهاز الهضمي، والالتهابات الجلدية ونقص كبير في عقاقير الأندوكسان والفلوكسان وعقار "بيورنثول" المهم للأطفال المرضى بالسرطان، والذى يشهد نقصًا حادًا في السوق المصري ولا يوجد بدائل أو مثائل محلية له.

هناك توقف تام حدث في العيادات الخارجية لمئات المرضى المترددين بشكل يومي، وأن قوائم انتظار المرضى امتدت لشهرين كاملين ونقص حاد في الصبغات ومادة الليبودول التي يتم بها حقن المادة الكيماوية لعلاج مرضى الكبد والتي استمرت لأكثر من عامين حتى وصل سعر الأمبولة الواحدة منها في السوق السوداء اليوم إلى نحو 1800 جنيه بدلًا من 120 جنيهًا.

مديونيات للشركات

قبل يومين تم تحويل المدير الإداري لمستشفى أبوقير العام للتحقيق إثر زيارة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، ومطالبته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبته لإهماله في حق المرضى بقسم الطوارئ وزيادة أعداد قوائم الانتظار من المرضى، وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالقسم، وأحال معاون المستشفى للتحقيق أيضًا لإهماله في غرف الكهرباء والأكسجين، تلك الواقعة سبقها بأيام إقالة مدير مستشفى فرشوط المركزي بعد إغلاقها وحدة الكُلى بالمستشفى بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مرضى الغسيل الكُلوي.

السبب الرئيسي وراء تفاقم أزمة نواقص الأدوية بحسب المحامي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، يرجع إلى عدم صرف الشيكات الخاصة بالاستيراد من قبل الشركات الخاصة التي بدورها امتنعت عن توريد المطلوب منها إلى المعاهد القومية، مضيفًا، "وصلت نواقص الأدوية اليوم إلى نحو 1660 صنفًا دوائيًا في الوقت ذاته تشكو بعض المعاهد الأخرى من وجود نقص كبير في عدد من المستلزمات الطبية منذ أكثر من شهر دون أسباب واضحة ويعود النقص إلى عدم قيام وزارة الصحة والسكان بضخ كميات كبيرة من المستلزمات الناقصة للمعاهد الجامعية، كما أن هناك قرارًا وزاريًا قد صدر منذ عام يحظر علي مديري المعاهد من الشراء بالأمر المباشر نظرًا لقيام الوزارة بشراء كافة المستلزمات فيما عرف بـ(صفقه برلين)".

احتكار بالجُملة

ومن جهته أرجع الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بمعهد الكبد أسباب تزايد قوائم النواقص إلى احتكار شركات أدوية بعينها لإستيراد الأدوية الحيوية وتراجع الإنفاق القومي على قطاعات الصحة ما تسبب في توقف عدد كبير من المراكز العلاجية.

وطالب عز العرب، في تصريحات خاصة بضرورة تفعيل آليات التفتيش الصيدلي على جميع القطاعات والشركات، خاصة شركات التوزيع ومخازن الأدوية الخاصة بالشركات والتي تسعى إلى تعطيش السوق المصري وتخزين الأدوية في مخازنها للضغط على الحكومة لزيادة تسعيرة الدواء حتى صار الأمر مكررًا بشكل غير حرفي.

شاهد أيضا

وأكد مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، استخدام الباركود ثلاثي الابعاد لتتبع الدواء الذي سيحد من مافيا السوق السوداء والدواء المغشوش، فضلًا عن عمل قاعدة بيانات قوية للأدوية وتحديثها وربطها بكافة المحافظات لضمان عدم حدوث نواقص خاصة للأدوية المؤثرة علي الحياة في أي مكان في مصر.

مديونيات متأخرة

وتابع عز العرب، يأتي ذلك بالتزامن مع دعم الدولة لشركات الأدوية التابعة لقطاع الاعمال العام (11 شركة من بينهم 8 شركات مُنتجة للدواء وشركتي توزيع وشركة مستلزمات طبية)، خاصة بعد أن توقفت شركات النصر للكيماويات الدوائية التي تعد رمانة الميزان للدواء وتراجع إنتاج وتوزيع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصورة كبيرة حتى تجاوزت متأخرات ومديونيات وزارة الصحة لها المليار و300 مليون جنيه.

واستطرد، إعادة تشغيل تلك المصانع والشركات الإنتاجية التابعة للدولة سوف يساهم في توفير احتياجات السوق من الدواء بصورة كبيرة بحسب تعبيره، والتي تتزايد قوائم النواقص من يوم لآخر ومع دخول الدولة لإعلان مناقصة دولية للمواد الخام ومدخلات إنتاج كل صنف دوائي، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والأدوية الحيوية ما يؤدي حتمًا إلى خفض سعر الاستيراد.

وأضاف، مع الدعم الفوري لشركة النصر لتصنيع المواد الخام للأدوية التي تحتاج إلى 500 مليون جنيه لتشغيلها مع البدء الفوري في إنشاء مصنع مواد خام للدواء بمواصفات عالمية مع الاستعانة بالصناديق القومية مثل تحيا مصر والجمعيات الخيرية والتفكير جديًا في استخدام الإسم العلمي أو التجاري الدارج للأدوية في الوصفات الطبية وتحديد 3 مثائل فقط لكل صنف دوائي للشركات المتعاونة كمرحلة أولى للحد من تهريب وغش الأدوية.

"سعر المادة الخام بيقل في السوق العالمي مش بيزيد".. هكذا اختتم عز العرب حديثه لـ "التحرير"، موضحًا أن ارتفاع تكلفة مُدخلات الإنتاج للخامات والتغليف التي لا تتعدى الـ 15% من ثمن بيع المُنتج وباقي التكلفة تذهب إلى أجور التشغيل وبند الدعاية والتي يتحملها المواطن المصري في نهاية الأمر.

أزمة في الخامات

في المقابل نفى الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية أن يكون هناك أي ضغوطات تُمارسها شركات الأدوية التي لها مصلحة كبيرة في الإستفادة من زيادة تسعيرة الدواء من خلال طرح مستحضراتها الدوائية بالسوق المحلي، خاصة بعد أن استمرت لفترات طويلة تبيعها بأسعار ما قبل الزيادة.

وأكد رستم لـ "التحرير" أن السبب الوحيد من وجهة نظره في أزمة نواقص الأدوية يرجع إلى "اللخبطة في الخامات"، والتي من الوارد أن يكون بها نوع من التضارب في حسابات السوق نتيجة الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف، "زمان كان عندنا قدرات مالية نشتري بيها مواد خام تكفينا 3 أو 4 شهور، دلوقتي آخرها شهر أو شهرين ورغم أن تكلفة شراء المواد الخام هي أرخص شئ في الدواء ولكن تكلفة الصناعة والماكينات ولوازم الإنتاج تزايدت بصورة كبيرة".