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وزير الرياضة يهنئ المصارع حسن حسن بـ«برونزية العالم»

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وزير الرياضة يهنئ المصارع حسن حسن بـ«برونزية العالم» وزير الرياضة يهنئ المصارع حسن حسن بـ«برونزية العالم»

التحرير

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هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بطل في المصارعة الرومانية حسن حسن، لحصوله على الميدالية البرونزية لبطولة العالم للشباب، في فنلندا بعد فوزه على منافسه الهندي ٤-٣ في وزن ٦٠ كجم.

وأعرب عبد العزيز عن سعادته بهذا الفوز الذي يؤكد أن شباب الرياضيين قادرون على تحقيق ميدالية متحدين أي ظروف، وأنهم أمل مصر في تحقيق ميداليات أوليمبية، ولا بد من متابعتهم ورعايتهم.

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يذكر أن الوزير هنأ البطلة المصرية فريدة عثمان أول من أمس، وذلك بعد تتويجها ببرونزية سباق ٥٠م فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا ببودابست بالمجر.

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