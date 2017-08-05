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عباس: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين و"خطأ" عام 1948 لن يتكرر

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مصراوي Masrawy

عباس: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين و"خطأ" عام 1948 لن يتكرر

09:50 م السبت 05 أغسطس 2017

رام الله - (د ب أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت أن القدس هي "العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، مشددا على عدم التنازل عن ذلك.

وقال عباس لدى استقباله في رام الله وفدا من الفعاليات الفلسطينية في شرق القدس إن القيادة الفلسطينية مستمرة في قراراتها الأخيرة التي اتخذتها خلال "معركة القدس" في إشارة إلى تجميد الاتصالات مع إسرائيل.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية "لبت نداء المقدسيين وستبقى كذلك"، مشيدا ب"حكمة المقدسيين وإرادتهم وشجاعتهم وصمودهم" في مواجهة إجراءات إسرائيل الأمنية الشهر الماضي.

واعتبر عباس أن أهل القدس "حققوا نصرا"، مضيفا "علينا الحفاظ على النصر الذي تحقق في القدس من أجل نصر آخر وخطوة أخرى".

وقال "إننا جميعا مرابطون في القدس والأقصى وفي أرض الرباط، والخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر".

من جهة أخرى أعلن عباس الاستمرار في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس الإسلامية ب"استحقاقات" المصالحة، متهما "جهات بالسعي لإدامة انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية".

وطالب عباس مجددا حماس بإلغاء سيطرتها على قطاع غزة المستمرة منذ عشرة أعوام وإلغاء لجنتها الإدارية التي تتولى إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وأكد على الاستمرار في السعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني بالطرق السلمية عبر التوجه لانتخابات رئاسية وتشريعية عامة.

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