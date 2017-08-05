دفن التونسي منفذ هجوم الدهس في برلين بمسقط رأسه دون صلاة جنازة

تونس - (د ب أ)

أنهت عائلة أنيس العامري منفذ هجوم الدهس الإرهابي في برلين اليوم السبت مراسم دفن ابنها بعد تسلم جثته من مستشفى شارل نيكول.

كانت جثة العامري قد تم شحنها من إيطاليا إلى تونس منذ 30 يونيو الماضي. وقتل العامرى فى مدينة ميلانو بإيطاليا التى هرب إليها من مدينة برلين عقب حادثة الدهس .

واحتفظت السلطات بالجثة في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة من أجل إجراءات التشريح وتم تسليمها اليوم إلى عائلته.

وقال مصدر إعلامي في مدينة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان وسط تونس لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه جرى دفن العامري مساء اليوم السبت في مقبرة حي العمال بحضور أفراد عائلته وعدد قليل من المشيعين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ولم يؤد المشيعون صلاة الجنازة على الجثة.

وتسبب أنيس العامري في مقتل 12 شخص في حادثة الدهس بشاحنة في سوق عيد الميلاد ببرلين يوم 19 ديسمبر الماضي وقتل لاحقاً على يد الشرطة الإيطالية في ميلانو يوم 23 من نفس الشهر.