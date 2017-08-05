مليونا جنيه لإنارة أراضي إسكان شباب بلاط في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، عن تخصيص مليونين و150 ألف جنيه لإنارة أراضي إسكان الشباب بالمركز وقراه.

وأكد رئيس مركز بلاط المهندس عادل عباس، لمصراوي، أن المركز يطرح حاليًا مشروع إنارة تقسيمات إسكان الشباب أمام الشركات تمهيدًا لإنهائه خلال الفترة القليلة المقبلة، حتى يمكن تسليم قطع الأراضي للمنتفعين لبناء وحدات سكنية عليها بمساحات تصل إلى 250 مترًا مربعًا.

أضاف رئيس المركز أيضًا أن المركز سينفذ خلال موازنة العام المالي الجديد عدة مشروعات في مجال رصف الطرق باعتمادات مالية تُقدر بـ 6ملايين و500 ألف جنيه.

كان مركز بلاط أعلن، أمس السبت، عن اعتماد 11 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ شهر يوليو الماضي. ​