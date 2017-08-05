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علاج 50 من المصابين بحالات تسمم في واقعة "مشروب البوظة" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

علاج 50 من المصابين بحالات تسمم في واقعة "مشروب البوظة" بالشرقية

09:26 م السبت 05 أغسطس 2017

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

صرح فريق طبي في مستشفى منيا القمح المركزي، مساء اليوم السبت، بخروج 50 شخصًا من المصابين في واقعة التسمم الغذائي بقرية "الربعماية" بمنيا القمح، فور تلقيهم الإسعافات اللازمة.

وكان مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول كلاً من "إيمان متولي عبدالمعبود" 30 سنة - ربة منزل، و"منى محمود سعيد" 25 سنة - ربة منزل، و110 آخرين، بينهم 77 تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و15 سنة، مُصابين جميعًا بحالات قيئ وإسهال (ادعاء تسمم غذائي).

وبسؤال المصابين، أفادوا بتناولهم مشروب "بوظة" من أحد الباعه الجائلين بسوق "السبت" ناحية "الربعماية" التابعة لدائرة المركز، فيما توصلت تحريات ضباط مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عبدالحليم. م. م" 47 سنة، بائع متجول، مُقيم بناحية "التلين" بدائرة المركز.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتصنيع مشروب "البوظة" بمسكنه وبيعه بالأسواق والشوارع للمواطنين، وتم ضبط 4 براميل بلاستيكية فارغة، و2 ماكينة عجين، ووابور غاز شعلة واحدة، وديب فريزر به عجينة التصنيع، بمسكن المتهم.

كما تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين، وحالاتهم مستقرة، وتقرر خروج 50 حالة منهم عقب إسعافهم بمستشفى منيا القمح العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

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