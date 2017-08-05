رمضان صبحي يشارك في فوز ستوك سيتي على لايبزيج بثنائية

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فاز ستوك سيتي الإنجليزي على لايبزيج الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري رمضان صبحي، الذي نزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 64، بدلا من الإسباني بويان كريكيتش.

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سجل لايبزيج هدف التقدم بعد مرور 5 دقائق من الشوط الأول، عن طريق لاعبه إيميل فورسبيرج من ركلة جزاء، قبل أن يعادل مامي بيرام ضيوف النتيجة لستوك في الدقيقة 44 وقبل الأخير من نفس الشوط.

وفي الدقيقة 78 سجل مارفين كومبر لاعب لايبزيج هدف ستوك سيتي الثاني عن طريق الخطأ في مرماه.