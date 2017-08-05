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سحب لقب ملكة جمال العراق من الفائزة به.. والسبب

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مصراوي Masrawy

سحب لقب ملكة جمال العراق من الفائزة به.. والسبب

09:05 م السبت 05 أغسطس 2017

سحب لقب ملكة جمال العراق من الفائزة به.. والسبب

سحب لقب ملكة جمال العراق من الفائزة به.. والسبب

كتب - هشام عواض:

سُحب لقب ملكة جمال العراق لعام 2017 من فيان سليماني، بعدما أكدت اللجنة المنظمة للمسابقة مخالفة "سليماني" للقواعد العالمية للمسابقة.

وقالت الللجنة المنظمة، أنها أصدرها هذا القرار لأن فيان سليماني كانت "متزوجة"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ونفت "سليماني"، التي تبلغ 23 عامًا، أن تكون متزوجة، وقالت من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، "عندما تقدمت للمسابقة كنت قد أبلغت اللجنة المنظمة بأني كنت مخطوبة لشاب عراقي مقيم ومجنس آيرلندي وقد فسخت خطوبتي منه ولم تتم مراسم الزواج".

وأضافت "سليماني"، أما السبب الذي دفع المنظمة لإعلان سحب اللقب الذي هو لا يهمني ولا يزيدني قشة إلا من محبة الناس التي عندي بكنوز الأرض فأني سأعلنها وبشكل مفصل وموثق ومنها ما هو غير أخلاقي بهدف دنيء وتجارة رخيصة".

وأكدت ملكة الجمال المسحوب منها اللقب، أنها ستلجأ للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللجنة المنظمة لملكة جمال العراق.

سحب لقب ملكة جمال العراق من الفائزة به

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