بالصور.. أشهر 5 أوروبيات مارسن الأمومة في البرلمان

كتب - هشام عواض:

مهما كان عمل الأم يبقى شغلها الشاغل هو راحة أطفالها، مما جعل بعضهن إذا سمحت لهن الظروف احضار رضيعها معها تفعل بلا تردد، وهو ما قامت به العديد من عضوات في برلمانات أوروبية.

ففي الفترة الأخيرة ظهرت أكثر من نائبة برلمانية بصحبة طفلها، سواء أثناء ارضاعهم أو حضورهم معهم جلسات العمل، نرصد أبرز تلك المواقف فى النقاط التالية:-

- لاريسا ووترز

قامت لاريسا ووترز، عضو مجلس الشيوخ الإسباني، بارضاع ابنتها البالغة من العمر شهرين، وبهذا أصبحت أول نائبة تفعل ذلك في البرلمان الاتحادي الإسباني، بحسب موقع "abc".

وقالت "ووترز": "أنا فخورة جدًا بأن ابنتي علياء هي أول طفل يرضع داخل البرلمان الاتحادي".

- جيتي جوتلاند

شاركت السويدية عضو البرلمان الأوروبي جيتي جوتيلاند، في إحدى جلسات البرلمان ومعها طفلها، في جلسة التصويت في البرلمان الأوروبي في فرنسا، بحسب موقع "Daily Express".

- أونور برا كونراسدوتير

قامت أونور برا كونراسدوتير، العضوة في البرلمان الآيسلندي، بارضاع ابنتها البالغة من العمر 6 أسابيع على منصة البرلمان.

وعلى الرغم من أن هذا البلد الأوروبي له سياسات إيجابية تجاه الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة، إلا أن هذه المرة الأولى التي يرضع فيها طفل داخل البرلمان، بحسب صحيفة "إنديبيندت" البريطانية.

- ليشيا رينزولي

أحضرت ليشيا رينزولي، ممثلة إيطاليا في البرلمان الأوروبي، طفلتها فيكتوريا لثاني مرة، حيث كانت قد أدخلتها البرلمان لأول مرة في سبتمبر 2010 ولم تتجاوز حينها ستة أسابيع، وذلك عندما قررت والدتها الاستفادة من قانون يسمح للأمهات باصطحاب أطفالهن إلى العمل. وهذه المرة ظهرت فيكتوريا أكبر، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- ثريا ساينز

تعمدت النائبة الإسبانية ثريا ساينز، أن تحضر معها طفلها الذي كان يبلغ 4 شهور حينها، أثناء جلسة نقاش برلمانية عن منح إجازة أمومة للسيدات في الـ16 أسبوعًا الأولى بعد الولادة.