هوس في اليابان بهذا النوع من عمليات التجميل

كتب- مصراوي:

أصبح الإقبال على عمليات التجميل من قبل النساء والرجال كبير جدًا على مستوى العالم، خاصًة بعد تطور الطب والتكنولوجيا والأجهزة المستخدمة، ولكن كان لليابانيين رصد رقم إحصائي عالي على نوع معين من عمليات التجميل، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

وذكرت الجمعية الدولية للجراحة التجميلية، إن اليابانيين إلى جانب شعوب آسيوية أخرى، شكلوا أكثر من 20 في المئة ممن أجروا عمليات تجميلية تتعلق بمنطقة "الجفون" حول العالم، الذين وصل عددهم إلى 1.3 مليون.

كما زاد إقبال الآسيويين على عمليات الجفون التجميلية، خلال العقود الماضية، من خلال تحويل الجفون التي تعرف بـ"الواحدة" إلى جفون مزدوجة على غرار الأوروبيين.

وأوضح الدكتور المختص في الجراحة التجميلية، دانييل مامان، أن كثيرا من الآسيويين يريدون مظهرا "قوقازيا" لأعينهم، ويرغبون في رؤية ثني وتجعيد في جفن العين.

وينفي الجراح التجميلي "مينهوا نا"، أن تكون عملية الجفون تشبهًا بالأوروبيين، فهو يرى أن الزبائن يبحثون فقط عن مظهر أجمل وأفضل لأعينهم، ولا يهمهم أن يبدو شبيهين ببعض الجنسيات.

وساهم انتشار موسيقى البوب ببعض الدول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في زيادة الإقبال على العمليات التجميلية بالنظر إلى ما تخلقه صور المشاهير الأجانب من إغراء واتجاه إلى التقليد.