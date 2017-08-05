أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أردوغان يفرض زيا موحدا على "الانقلابيين" خلال محاكمتهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان يفرض زيا موحدا على "الانقلابيين" خلال محاكمتهم

09:02 م السبت 05 أغسطس 2017

أردوغان

اسطنبول - (د ب أ)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نوعين من الملابس الإجبارية التي سيتم إرغام السجناء على ارتدائها أمام المحكمة إذا كانوا يواجهون اتهامات بالتورط في المحاولة الانقلابية التي جرت العام الماضي أو إذا كانت تتم محاكمتهم في قضايا إرهابية.

وقال أردوغان في كلمة له خلال تجمع جماهيري في مدينة ملطية شرقي تركيا أثناء افتتاح أحد الاستادات الرياضية ، إن الانقلابيين المزعومين سيرتدون رداء سرواليا بنيا ( أو ما يعرف بالوزرة كبدلة العمل التى يرتديها العمال ) ، بينما سيرتدي المشتبه بهم في قضايا إرهابية سراويل ومعاطف بنية اللون .

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن اردوغان قوله: "من الآن فصاعدا، لن يأتوا بالملابس التى يريدونها".

تأتي تلك التطورات بعدما ارتدى رجل قميصا مطبوع عليه كلمة "بطل" باللغة الإنجليزية أثناء محاكمته بتهمة التورط في محاولة الانقلاب.

وتعهد اردوغان بعد ذلك بأن هؤلاء الأشخاص الذين يحاكمون في تلك القضايا سيجبرون على ارتداء زي من نوع واحد، قائلا إن الأمر سيكون شبيها بما يحدث في السجن الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحيفة ألمانية تشكو تركيا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

    أخبار

  • مقتل وإصابة 15 عنصرا من داعش بقصف جوي قرب كركوك

    أخبار

  • طيران التحالف الدولي يقتل 3 من داعش غربي بغداد

    أخبار

  • وزير الخارجية الألماني يطالب الاتحاد الأوروبي بتقليص المخصصات المالية

    أخبار

إعلان

41f0673732.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين