أردوغان يفرض زيا موحدا على "الانقلابيين" خلال محاكمتهم

اسطنبول - (د ب أ)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نوعين من الملابس الإجبارية التي سيتم إرغام السجناء على ارتدائها أمام المحكمة إذا كانوا يواجهون اتهامات بالتورط في المحاولة الانقلابية التي جرت العام الماضي أو إذا كانت تتم محاكمتهم في قضايا إرهابية.

وقال أردوغان في كلمة له خلال تجمع جماهيري في مدينة ملطية شرقي تركيا أثناء افتتاح أحد الاستادات الرياضية ، إن الانقلابيين المزعومين سيرتدون رداء سرواليا بنيا ( أو ما يعرف بالوزرة كبدلة العمل التى يرتديها العمال ) ، بينما سيرتدي المشتبه بهم في قضايا إرهابية سراويل ومعاطف بنية اللون .

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن اردوغان قوله: "من الآن فصاعدا، لن يأتوا بالملابس التى يريدونها".

تأتي تلك التطورات بعدما ارتدى رجل قميصا مطبوع عليه كلمة "بطل" باللغة الإنجليزية أثناء محاكمته بتهمة التورط في محاولة الانقلاب.

وتعهد اردوغان بعد ذلك بأن هؤلاء الأشخاص الذين يحاكمون في تلك القضايا سيجبرون على ارتداء زي من نوع واحد، قائلا إن الأمر سيكون شبيها بما يحدث في السجن الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا.