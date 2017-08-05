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مقتل 20 عنصرا من الحوثيين في معارك وقصف لقوات التحالف في تعز

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مصراوي Masrawy

مقتل 20 عنصرا من الحوثيين في معارك وقصف لقوات التحالف في تعز

09:02 م السبت 05 أغسطس 2017

مقتل 20 عنصرا من الحوثيين في معارك وقصف لقوات التحالف في تعز

ارشيفية

صنعاء - (د ب أ)

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، بمقتل 20 عنصراً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وإصابة آخرين في معارك وقصف للتحالف العربي بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

وقال بيان لقيادة محور تعز، حصلت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ)، على نسخة منه، إن عشرة من عناصر المليشيات (الحوثيون وقوات صالح) قتلوا جراء المعارك التي اندلعت بين الطرفين جنوب تعز.

وأضاف البيان، "أن طيران التحالف العربي شن غارة جوية استهدفت دورية تعزيزات على متنه عشرة مسلحين من المليشيات (الحوثيون وقوات صالح) في منطقة هابه، عزلة الأحيوق، بمديرية الوازعية غربي تعز ما أسفر عن تدمير الدورية ومقتل جميع من كانوا على متنها".

كما استهدفت غارات أخرى، حسب قيادة محور تعز، مواقع لمليشيات الحوثي و صالح مما أسفر عن تدمير منصة صواريخ في جبل ظبي "المنظارة" بمديرية حيفان جنوبي تعز.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز منذ أكثر من عامين ونصف، معارك عنيفة بين الطرفين مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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