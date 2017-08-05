مران الأهلي| غياب أحمد فتحي.. وعودة «جابر ومؤمن»

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واصل الثنائي باسم علي ومحمد نجيب، لاعبا الأهلي، تدريباتهما التأهيلية، على هامش المران الجماعي، اليوم السبت، بفرع النادي بالجزيرة.

وشارك الثنائي في جزء من المران البدني مع الفريق، ثم الدخول في فقرة جري حول الملعب، بعدما كان يعاني "نجيب" من شد في الخلفية، وباسم علي من كدمة في الركبة.

وفي سياق متصل، واصل سعد سمير، مدافع الأهلي، تدريباته التأهيلية، بصالة الچيمانيزيوم، للتخلص من إصابته في العضلة الأمامية.

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كما شارك مؤمن زكريا، وميدو جابر في المران، بعدما غاب الأول عن المشاركة في مران أمس الجمعة بسبب معاناته من آلام في المعدة، والأخير بسبب شعوره بالدوار، حيث لم يتمكن من استكمال التدريبات الجماعية.

وشهد المران غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق عن المران، وكان قد تغيب عن مران أمس لظروف خاصة بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.

ويستعد الأهلى لمواجهة نادي سموحة في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.