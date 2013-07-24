أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: المشى وركوب الدراجة ضروريان للمسنين

Google+ Print
دراسة: المشى وركوب الدراجة ضروريان للمسنين دراسة: المشى وركوب الدراجة ضروريان للمسنين

أوضحت دراسة علمية حديثة أن الأنشطة البدنية للمسنين من الأمور الضرورية خاصة بعد أن تقل معدلات العمل فى تلك المرحلة، ومن ثم تقل معدلات الأنشطة البدنية لهم.

وأشارت الدراسة إلى أن الأنشطة البدنية كالمشى وركوب الدراجات من الأنشطة المناسبة لتلك المرحلة العمرية التى تتجاوز الـ65 عاما.

فضلا عن الأعمال المنزلية واللعب فى المباريات أو التدريبات المخططة فى إطار الأنشطة الأسرية والمجتمعية اليومية.

وينصح العلماء بضرورة ممارسة الرياضة من أجل تحسين اللياقة القلبية التنفسية واللياقة العضلية، والصحة الوظيفية وصحة العظام، والحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، والاكتئاب، والتدهور المعرفى.

وحددت الدراسة مدة ممارسة الرياضة لمدة تصل إلى 150 دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع وتوزيعها بجدول يتناسب الظروف الصحية للأشخاص فى تلك المرحلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365