دراسة: المشى وركوب الدراجة ضروريان للمسنين

أوضحت دراسة علمية حديثة أن الأنشطة البدنية للمسنين من الأمور الضرورية خاصة بعد أن تقل معدلات العمل فى تلك المرحلة، ومن ثم تقل معدلات الأنشطة البدنية لهم.

وأشارت الدراسة إلى أن الأنشطة البدنية كالمشى وركوب الدراجات من الأنشطة المناسبة لتلك المرحلة العمرية التى تتجاوز الـ65 عاما.

فضلا عن الأعمال المنزلية واللعب فى المباريات أو التدريبات المخططة فى إطار الأنشطة الأسرية والمجتمعية اليومية.

وينصح العلماء بضرورة ممارسة الرياضة من أجل تحسين اللياقة القلبية التنفسية واللياقة العضلية، والصحة الوظيفية وصحة العظام، والحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، والاكتئاب، والتدهور المعرفى.

وحددت الدراسة مدة ممارسة الرياضة لمدة تصل إلى 150 دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع وتوزيعها بجدول يتناسب الظروف الصحية للأشخاص فى تلك المرحلة.