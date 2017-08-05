أهالي قتيل شاطئ البلاجات يقطعون طريق (الإسماعيلية - القاهرة)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قطع أهالي قرية أبو شحاتة في مركز مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، طريق (الإسماعيلية - القاهرة)، احتجاجًا على مقتل شاب وإصابة شقيقه، مساء أمس، في مشاجرة مع بلطجية بأحد شواطئ طريق البلاجات.

وكان مدير الأمن اللواء محمد علي شحاتة تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار عن مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد شواطئ المدينة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة وقت بين عدد من شباب منطقة البهتيني والمجني عليه (عمرو سالم - ٣٢ سنة)، وشقيقه (محمد)، داخل أحد النوادي على طريق البلاجات، استعان خلالها أحد الشباب المنتمين للبهتيني بأصدقائه، وطعنوا المجني عليه الذي قُتل، بينما أصيب شقيقه بعدة طعنات.

نقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، بينما نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه.