في حضور مدير الأمن.. حملة كبرى على طريق البلاجات بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نفذت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة كبرى استهدفت ضبط خارجين عن القانون وإزالة إشغالات على طريق البلاجات، في حضور مدير الأمن اللواء محمد علي، ولفيف من القيادات الأمنية.

وفي مجال المرافق، تمكنت الحملة من رفع 50 حالة إشغال طريق بمعرفة أصحابها، و50 حالة أخرى بمعرفة الحي، و15 حالة لباعة جائلين.

وفي مجال الأسلحة البيضاء، ضُبط "س.م.ا"، بائع مقيم بحي السلام، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، و"ك. م" فاكهاني مقيم بالكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، و"ع. م. م"، عامل مقيم بالحكر، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، بمناقشتهم أقروا بما أسفر عنه الضبط، وادعوا أن حيازتهم السلاح بقصد الدفاع عن النفس.

كما تمكنت الحملة في مجال التموين من ضبط سلع ومأكولات منتهية الصلاحية، حيث ضُبط "س. م. ا"، مدير مسؤول عن مطعم للأسماك كائن بطريق البلاجات، وضبط كمية من الأسماك والمأكولات البحرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت 57 كيلو جرام، و40 لترًا من زيت الطعام غير الفاسد.

وضُبط أيضًا "أ. م.أ" صاحب مطعم للأسماك كائن بطريق البلاجات، لوجود كمية من الجمبرى والمأكولات البحرية غير الصالحة للاستهلاك بمطعمه، بلغت قرابة 48 كيلو جرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 5 أحكام حبس جزئي، و5 أحكام مستأنف. كما تمكنت الحملة من ضبط عدد من المخالفات المرورية.​