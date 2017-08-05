بعد توجيهات الرئيس.. محافظ الإسكندرية: دراسة كاملة لتطوير محور المحمودية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم السبت، عن إعداد دراسة كاملة لتطوير محور المحمودية، الشريان المروري الرابط بين غرب وشرق المحافظ، والذي يساهم في تخفيف الكثافة المرورية عن طريقي أبو قير والكورنيش.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال المؤتمر الوطنى الرابع للشباب الذي استضافته مكتبة الإسكندرية بتطوير المحاور المرورية في الإسكندرية، ومن بينها محور المحمودية.

وشدد المحافظ، خلال تفقده طريق وترعة المحمودية اليوم السبت، على رؤساء الأحياء التي تمر بها البحيرة بضرورة الاهتمام بتطوير ورصف وإنارة الطريق وتشجيره بمساهمة جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية رفع الإشغالات من نهر الطريق العام وتدعيمه بالعلامات الإرشادية والإلزامية بمعرفة قسم التخطيط والبحوث بإدارة مرور إسكندرية.

ووجه المحافظ أيضًا بالاهتمام بالمناطق الجانبية والطرق الداخلية التي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة في إصلاح وتطوير ورفع كفاءة طرق المحافظة.​