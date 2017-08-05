مصدر: عرض "طفل الهرم" على الطب الشرعي لاتهام 5 آخرين بهتك عرضه

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إنه سيتم عرض الطفل صاحب الـ8 سنوات على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بعد اتهام والده لـ5 أطفال بهتك عرضه.

كان العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، قد تلقى بلاغا من شخص يبلغ من العمر 47 عاما، يتهم 5 أطفال بالتعدي على نجله جنسيا، وأدلى بأوصافهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن النيابة العامة طالبت الطب الشرعي بسرعة إعداد التقرير حول حالة الطفل.

وتوصلت تحريات الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، إلى أنه أثناء حضور 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 - 14 عاما، حفل زفاف بمنطقة المجزر الآلي، استدرجوا طفلا يدعى "م. أ."، 8 سنوات، إلى قطعة أرض فضاء، وتعدوا عليه جنسيا.

وتمكنت مأمورية من مباحث القسم من ضبط المتهمين الخمسة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.