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بعد غسل صحونها في الترعة.. تعرف على مخاطر الأكل على عربات الفول

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مصراوي Masrawy

بعد غسل صحونها في الترعة.. تعرف على مخاطر الأكل على عربات الفول

08:01 م السبت 05 أغسطس 2017

بعد غسل صحونها في الترعة.. تعرف على مخاطر الأكل على عربات الفول

بعد-غسل-صحونها-في-الترعة..-تعرف-على-مخاطر-الأكل-عل

كتبت- ميرا ماهر:

رغم كل التحذيرات التي نسمعها يومياً عن عربات الفول الموجودة في الشارع، خاصة فيما يتعلق بنظافة الأطباق المستخدمة، إلا أنها دائماً مزدحمة بالزبائن، فاذا كنت ممن اعتادوا الحصول على افطارهم هناك تعرف على مخاطر ذلك.

يستخدم العامل على عربة الفول، الصحون والأواني طوال اليوم، دون وجود مصدر للمياه بخلاف "جردل" به مياه راكدة، والذي يستخدمه مراراً وتكراراً لتنظيف الأطباق. حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بائع فول بشارع المريوطية وهو يحصل على المياه ليغسل بها الأطباق.

الصورة-المتداولة-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي

وذكر دكتور حازم المصري أخصائي تغذية علاجية بالمركز المصري البريطاني لـ"مصراوي" أن القليل من بائعي الفول لا يهتمون بنظافة أوانيهم، مؤدياً ذلك إلى النزلات المعوية، والتي تتلخص أعراضها في القئ والإسهال والمغص المعوي الحاد، وارتفاع درجة حرارة الجسم في حالة انتشار الميكروب.

وأضاف "المصري" أن إضافة الشطة والمخلل إلى الفول بكميات كبيرة يؤديان إلى التهاب المعدة والبواسير وارتفاع ضغط الدم في الجسم.

 

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مصراوي Masrawy

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