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محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المدارس بالقناطر

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المدارس بالقناطر

07:59 م السبت 05 أغسطس 2017

محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المدارس بالقناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، خلال جولة له اليوم السبت، عددًا من المدارس في مدينة القناطر الخيرية.

بدأت الجولة بافتتاح مدرسة باسوس الإعدادية للبنين، والمكونة من 3 طوابق و15 فصلاً، بتكلفة إجمالية مليونين و140 ألف جنيه، وافتتاح مدرسة عاطف الأمير للتعليم الأساسي بقرية بهادة بمدينة القناطر الخيرية، والمكونة من 5 طوابق و22 فصلاً، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و470 ألف جنيه.

كما تفقد المحافظ مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بقرية كفر سليم، لوضع حجر الأساس لتوسعات جديدة بالمدرسة، وشدد على سرعة إجراءات الطرح والبدء الفعلي في أعمال الإنشاءات الأساسية.

وأوضح عشماوي أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة، بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية في جميع المراحل التعليمية.​

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