إحالة طبيبين و3 ممرضات بوحدة صحية للتحقيق في كفر الشيخ
إحالة طبيبين و3 ممرضات بوحدة صحية للتحقيق في كفر الشيخ
07:47 م السبت 05 أغسطس 2017
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كفر الشيخ - إسلام عمار
أحال السيد توفيق، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، اليوم السبت، طبيبين و3 ممرضات، وعاملين نظافة، من قوة عمل الوحدة الصحية بقرية منشأة عباس، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، فيما تم إخطار محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بتلك الغيابات، ومشكلة نقص الأدوية بتلك الوحدة.
وكان رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، توجه فى زيارة مفاجئة لقرية منشأة عباس، للمرور على القطاعات الحكومية المختلفة، بالقرية، لمتابعة سير العمل بها، وبرفقته نصر عبد الهادى، نائب رئيس المدينة، وعادل الغباشى، مدير إدارة العلاقات العامة بمجلس المدينة، ومحب سعد، رئيس القرية.
وخلال تفقده الوحدة الصحية، اكتشف غياب الطبيبين، والممرضات الثلاث، وعاملى النظافة، عن العمل بدون إذن مسبق، كما استمع رئيس المدينة، لشكاوى الأهالى والمترددين على الوحدة الصحية لإجراء الفحوصات الطبية، والتي تضمنت غياب الأطباء المتكرر، ونقص الأدوية، ومطالبتهم بتوفير الأدوية من خارج الوحدة على نفقتهم الخاصة.
وقرر رئيس المدينة، تحرير مذكرة تتضمن جميع احتياجات تلك الوحدة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية، تمهيدًا لمخاطبة وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتورة لميس المعداوى، لتوفير تلك الأدوية.
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