أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة طبيبين و3 ممرضات بوحدة صحية للتحقيق في كفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة طبيبين و3 ممرضات بوحدة صحية للتحقيق في كفر الشيخ

07:47 م السبت 05 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    e6fc2d4e95.jpg

  • عرض 3 صورة

    9bf7c08193.jpg

  • عرض 3 صورة

    6880921b84.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة

الألبوم التالى

بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة

كفر الشيخ - إسلام عمار

أحال السيد توفيق، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، اليوم السبت، طبيبين و3 ممرضات، وعاملين نظافة، من قوة عمل الوحدة الصحية بقرية منشأة عباس، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، فيما تم إخطار محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بتلك الغيابات، ومشكلة نقص الأدوية بتلك الوحدة.

وكان رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، توجه فى زيارة مفاجئة لقرية منشأة عباس، للمرور على القطاعات الحكومية المختلفة، بالقرية، لمتابعة سير العمل بها، وبرفقته نصر عبد الهادى، نائب رئيس المدينة، وعادل الغباشى، مدير إدارة العلاقات العامة بمجلس المدينة، ومحب سعد، رئيس القرية.

وخلال تفقده الوحدة الصحية، اكتشف غياب الطبيبين، والممرضات الثلاث، وعاملى النظافة، عن العمل بدون إذن مسبق، كما استمع رئيس المدينة، لشكاوى الأهالى والمترددين على الوحدة الصحية لإجراء الفحوصات الطبية، والتي تضمنت غياب الأطباء المتكرر، ونقص الأدوية، ومطالبتهم بتوفير الأدوية من خارج الوحدة على نفقتهم الخاصة.

وقرر رئيس المدينة، تحرير مذكرة تتضمن جميع احتياجات تلك الوحدة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية، تمهيدًا لمخاطبة وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتورة لميس المعداوى، لتوفير تلك الأدوية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على المتهم بقذف مادة حارقة فى وجه عامل بكفر الشيخ

    أخبار

  • "صحة بني سويف": شفاء المصابين في حادث سقوط سيارة من معدية نيلية

    أخبار

  • بالصور - أسرة "يوسف" عن تآكل معدته: إهمال طبي.. و"صحة الشرقية": القضية

    أخبار

  • انعقاد المؤتمر العلمي الثاني لطب المناطق الحارة في الغردقة

    أخبار

إعلان

fe38b6f608.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين