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كريمة: وضع مومياوات الفراعنة في المتاحف «حرام شرعًا» (فيديو)

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كريمة: وضع مومياوات الفراعنة في المتاحف «حرام شرعًا» (فيديو) كريمة: وضع مومياوات الفراعنة في المتاحف «حرام شرعًا» (فيديو)

التحرير

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قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، إن للموتى في قبورهم حرمة كحرمة الأحياء في مساكنهم، مضيفًا: «قيام البعثات العلمية الرسمية بنبش قبور الفراعنة أو لأشخاص عاشوا في عصور غابرة يعتبر حرام في الشريعة الإسلامية».

وأضاف كريمة، خلال لقائه مع برنامج «منهج حياة»، المذاع على قناة «العاصمة»: «كسر عظم الميت يشبه كسر عظم الإنسان الحي، كما أن امتهان جسامين الأقدمين ووضعها في المتاحف يعتبر أمر حرام ولا يجوز شرعًا»، مطالبًا بإرجاع مومياوات الفراعنة إلى مقابرهم فورًا.

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التحرير

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