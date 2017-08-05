الجندي عن الزواج العرفي: «اللي يشتري توكتوك وميسجلوش يبقى عبيط»

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة دائمًا تتم في الخفاء والسر، مشيرًا إلى أن الشرع لم يلزم المسلم بالوضوح والعلانية، إلا في الزواج، حتى لا يدخل الأمر في باب الشك والريبة أو الفضيحة.

واستنكر الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، بعض الفتاوى التي تعتبر الزواج العرفي «حلالًا»، قائلًا: «هو أنتم عاوزين الناس تسلم عرضها وشرفها وسمعتها بدون حقوق؟ ده استهتار».

وتابع: «يا أهل العقل أي دين يسمح بهتك أعراض بنات المسلمين، يا عالم في ناس بتبقى حريصة على تسجيل أملاكها، وبيزوج بنته عرفي، يا أهل الدين، هل تسمحوا بإقامة علاقات جنسية محرمة، تحت مسمى الزواج العرفي».

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واصل: «اللي يشتري بيت ولا عربية ولا حتى توكتوك من غير ما يسجله بنقول عليه رجل عبيبط، والقانون لا يحمي المغفلين، تقوم واحدة تسلِم عرضها لواحد من غير تسجيل؟ إحنا بنتكلم عن عِرض وشرف وسمعة عيلة مش بيت ولا توكتوك».