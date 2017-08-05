أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الجندي عن الزواج العرفي: «اللي يشتري توكتوك وميسجلوش يبقى عبيط»

Google+ Print
الجندي عن الزواج العرفي: «اللي يشتري توكتوك وميسجلوش يبقى عبيط» الجندي عن الزواج العرفي: «اللي يشتري توكتوك وميسجلوش يبقى عبيط»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة دائمًا تتم في الخفاء والسر، مشيرًا إلى أن الشرع لم يلزم المسلم بالوضوح والعلانية، إلا في الزواج، حتى لا يدخل الأمر في باب الشك والريبة أو الفضيحة.

واستنكر الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، اليوم السبت، بعض الفتاوى التي تعتبر الزواج العرفي «حلالًا»، قائلًا: «هو أنتم عاوزين الناس تسلم عرضها وشرفها وسمعتها بدون حقوق؟ ده استهتار».

وتابع: «يا أهل العقل أي دين يسمح بهتك أعراض بنات المسلمين، يا عالم في ناس بتبقى حريصة على تسجيل أملاكها، وبيزوج بنته عرفي، يا أهل الدين، هل تسمحوا بإقامة علاقات جنسية محرمة، تحت مسمى الزواج العرفي».

شاهد أيضا

واصل: «اللي يشتري بيت ولا عربية ولا حتى توكتوك من غير ما يسجله بنقول عليه رجل عبيبط، والقانون لا يحمي المغفلين، تقوم واحدة تسلِم عرضها لواحد من غير تسجيل؟ إحنا بنتكلم عن عِرض وشرف وسمعة عيلة مش بيت ولا توكتوك».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - موفد dmc يكشف الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء إستعداداً لموسم عيد الأضحى

الاخبار - موفد dmc يكشف الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء إستعداداً لموسم عيد الأضحى

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الأربعاء 16-8-2017 - ( لقاء مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الأربعاء 16-8-2017 - ( لقاء مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري )

مساء dmc - رئيس هيئة الطرق والكباري : نحتاج 3.5 مليار جنيه لصيانة الطرق تدعمنا الدولة بـ 1.8 مليار

مساء dmc - رئيس هيئة الطرق والكباري : نحتاج 3.5 مليار جنيه لصيانة الطرق تدعمنا الدولة بـ 1.8 مليار

مساء dmc - رئيس هيئة الطرق والكباري : طريق شبرا كلفنا 1.9 مليار جنيه تعويضات لأصحاب الأراضي

مساء dmc - رئيس هيئة الطرق والكباري : طريق شبرا كلفنا 1.9 مليار جنيه تعويضات لأصحاب الأراضي