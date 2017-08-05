بعد رفع تذاكر الأوتوبيسات.. عضو «محلية البرلمان»: عبء على المواطنين

التحرير

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قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، برفع أسعار تذاكر الركوب لأوتوبيسات هيئة النقل العام بقيمة 50 قرشًا للتذكرة، سيمثل عبء علي المواطنين، لافتًا إلى أنه لا يعرف عن هذا القرار أى حاجة ولم يرجع أحد إلى اللجان النوعية المختصة بالبرلمان.

وأضاف الفيومي، فى تصريح لـ«التحرير»، أنه في حال تقدم أي نائب من لجنة الإدارة المحلية بمناقشة ذلك القرار داخل اللجنة، سيكون هناك تواصل مع المسئولين لمراجعتهم أسباب ذلك القرار، مشيرًا إلي أن هيئة النقل للأوتوبيسات لو كان لديها بدائل غير رفع التذكرة كانت سوف تتخذها، مشيرا إلي أن استمرار خسائر الهيئة يهددها بالتوقف وهذا خطير جدا.

وانتقد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خروج بعض المسئولين بتصريحات عدم الزيادة في التذاكر وبعدها يقر زيادة فذلك يعطي للمواطنين عدم مصداقية تجاه الحكومة.

وأعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه بدءًا من أمس الجمعة، تم تحريك أسعار تذاكر الركوب لأوتوبيسات هيئة النقل العام بقيمة 50 قرشًا للتذكرة وذلك لمواكبة الزيادة المتتالية لأسعار الوقود، ومواجهة وتقليص الخسائر.

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وذكر المحافظ، أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة الخسائر بالهيئة بنسبة كبيرة لتحملها قيمة فروق زيادة أسعار المحروقات على مدار زيادتين سابقتين، ولتمكين قدرة الهيئة على استمرار الخدمة اللائقة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم مراعاة أن تكون الزيادة بقدر بسيط لا يشكل معاناة على المواطن، وأن تكون قيمة التذكرة بالأتوبيس أرخص من جميع المواصلات الأخرى والتي تزاد قيمة التعريفة بها مع كل زيادة في أسعار الوقود بشكل مستمر وسيتم تثبيتها لعدة سنوات.

ولفت المحافظ إلى أن هناك خطوط لهيئة النقل العام تتجاوز مسافة الستين كيلومترا في الرحلة الواحدة، وأن الدولة مستمرة في سياستها بدعم هيئة النقل العام بتطوير وتحديث أسطول الهيئة وزيادة قدرته لما يمثله من أهمية في منظومة النقل العام المنظم للمواطنين.