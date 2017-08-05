محافظ الوادي الجديد يعلن بدء إجراءات تنفيذ شركة أسمدة أبو طرطور
محافظ الوادي الجديد يعلن بدء إجراءات تنفيذ شركة أسمدة أبو طرطور
07:33 م السبت 05 أغسطس 2017
لواءمحمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن البدء الفعلي في الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة للأسمدة الفوسفاتية في منطقة أبو طرطور بمدينة الخارجة، وذلك بتكلفة 900 مليون دولار، وبالتعاون مع وزارة البترول.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت، لإعلان الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للشركة، في حضور وزير البترول والثورة المعندية المهندس طارق الملا، والشركات المساهمة المشاركة بالمشروع.
وفي السياق، أشار المحافظ إلى مد خط للسكة الحديد، بطول 980 كيلو متر، لخدمة المشروع وجميع مجالات الاستثمار في الوادي الجديد.
وكانت شركة فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور في محافظة الوادي الجديد أعلنت في مارس 2016 عن الانتهاء من الدراسات الفعلية اللازمة لإقامة أول مجمع كيماوي لإنتاج الأسمدة، بتكاليف إنشاء 900 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين الشركة والبنك الأهلي وبنك الاستثمار القومي. وشركة أبو قير للأسمدة.
يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن أسمدة سنويًا، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل، ويمثل أحد المشروعات العملاقة في الصحراء الغربية.
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