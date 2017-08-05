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بالأسماء.. ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة

07:15 م السبت 05 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بقوات حفظ السلام بـ 729 ضابطاً وشرطياً

الألبوم التالى

بالصور- تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بقوات حفظ السلام بـ 729

 كتب – أحمد أبو النجا وطارق سمير:

حصل "مصراوي" على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2017/2018، والتي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء الماضي.

وراعت الحركة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.

وقال المجلس أنه نفاذاً لقانون السلطة القضائية تبدأ الاعتراضات من غدًا الأحد الموافق 6 أغسطس وتستمر حتى يوم السبت الموافق 12 من أغسطس.

وتعتمد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذا نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية محامين العموم.

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مصراوي Masrawy

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