5 لاعبين من المنتظر أن يحطموا صفقة نيمار القياسية في المستقبل

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لم يحافظ بول بوجبا، على رقمه القياسي كأغلى لاعب في العالم مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، لأكثر من سنة، وذلك بعدما بات نيمار هو اللاعب الأغلى في العالم مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

ويبقى التساؤل الآن عن الوقت الذي سيتمكن فيه نيمار من المحافظة على رقمه كأغلى لاعب في العالم، وما إذا كان سيستمر طويلًا أم سيتحطم رقمه سريعًا كما حدث مع بوجبا.

وبدورها استعرضت صحيفة «ذا صن» البريطانية أبرز 5 لاعبين من المنتظر أن يحطموا رقم نيمار القياسي في المستقبل كالآتي:

1- عثمان ديمبلي

يضع برشلونة اللاعب الفرنسي في قائمة اللاعبين المنتظر التعاقد معهم لرحيل نيمار، حيث يملك اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا مهارات كبيرة تمكن من إظهارها في موسمه الأول مع بروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل 10 أهداف في جميع المسابقات إلى جانب صناعته 20 هدفا آخر.

وقبل وصوله إلى ألمانيا الصيف الماضي، توج ديمبلي بجائزة أفضل لاعب صاعد في فرنسا بعد تسجيله 12 هدفًا وصناعته لـ5 أخرى في 25 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي مع فريق رين، ومن المنتظر أن يكون ديمبلي من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات القليلة المقبلة.

2- كيليان مبابي

أصبح النجم الفرنسي حديث وسائل الإعلام العالمية على الرغم من بلوغه من العمر 18 عامًا فقط، وذلك بعد موسمه الأول المذهل مع موناكو الموسم الماضي، عندما لعب دورًا حاسمًا في تتويج فريق الإمارة بلقب الدوري الفرنسي، إلى جانب وصول موناكو إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل معدل تسجيل مبابي في الدوري الفرنسي الموسم الماضي هدفا كل 100 دقيقة، وهي إحصائية مميزة للغاية للاعب يخوض موسمه الأول، وأنهى مبابي الموسم الماضي مسجلًا 26 هدفًا في جميع المسابقات، وبات من الأهداف الرئيسية التي يسعى ريال مدريد لاقتناصها في الميركاتو الحالي.

3- هاري كين

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تعاقد مانشستر يونايتد، هذا الصيف مع مهاجم إيفرتون روميلو لوكاكو مقابل 75 مليون إسترليني، الأمر الذي يطرح التساؤل عن قيمة هاري كين إذن، فاللاعب البلجيكي لم يتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي من قبل، بينما حصل كين على تلك الجائزة في آخر موسمين على التوالي، وذلك بعد أن سجل 26 هدفًا في موسم 2015- 2016، ومن ثم سجل 29 هدفًا في موسم 2016- 2017.

وأبدى مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي رغبة كبيرة في التعاقد معه، مشيرًا إلى أن ثمنه لن يقل بأي حال من الأحوال عن 100 مليون إسترليني، ولكن لن يفرط دانيل ليفي رئيس توتنهام في خدمات نجم الفريق الأبرز بهذا الثمن، بل إن وافق على رحيله فلن يقبل بأن يرحل رقم قياسي كما حدث مع جاريث بيل في عام 2013.

4- ديلي ألي

في حال لم يحطم هاري كين الرقم القياسي فمن الوارد أن يحطمه زميله في الفريق ديلي ألي، ففي موسمين فقط في الدوري الإنجليزي، سجل متوسط الميدان البالغ من العمر 21 عامًا 28 هدفًا، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري في آخر موسمين.

وفي شهر يونيو الماضي، أوضحت الدراسات التي أجريت من قبل المركز الدولي للدراسات الرياضية، بأن ألي هو ثاني أقيم لاعب في العالم خلف نيمار، وفي حال واصل اللاعب التطور في المستوى فسيكون بمقدوره تحطيم رقم نيمار القياسي.

5- باولو ديبالا

عندما يظهر أي نجم أرجنتيني في الوقت الحالي، فإنه يوجد على الفور في المرتبة الثانية خلف نجم برشلونة ليونيل ميسي، وفي الوقت الذي يصعب فيه على ديبالا المنافسة على لقب اللاعب الأفضل على الإطلاق مثل ميسي، إلا أنه يملك كل المقومات لأن يذهب بعيدًا في مسيرته الكروية.

ويضع برشلونة ديبالا في قائمته لتعويض رحيل نيمار، حيث يرغب البرسا في التعاقد مع مهاجم بارز، وفي الوقت الذي يرغب فيه برشلونة التعاقد مع ديبالا مقابل 126 مليون إسترليني، لا يزال يوفنتوس رافضًا بيع نجمه الأبرز بهذا الثمن.