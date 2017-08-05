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بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة

07:13 م السبت 05 أغسطس 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

نجحت مديرية أمن البحيرة، اليوم السبت، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "جبريل" و"بصيص" من خلال جلسة صلح عقدت بين العائلتين، بالسرادق المقام بناحية عزبة عكنش، قرية زهور الأمراء، مركز الدلنجات.

ترجع أسباب الخصومة لخلافات علي أولوية ري الأرض الزراعية، نتج عنها مشاجرة توفى خلالها عبدالكريم ربيع عبدالرحيم جبريل، وتم ضبط طرفي المشاجرة وقتها، أعقب ذلك مقتل عبدالعزيز علي بصيص، إثر إصابته بطلق ناري، وضبط مرتكب الواقعة من عائلة "جبريل" الذي أطلق الرصاص للثأر في مقتل نجل عمه.

حضر جلسة الصلح، اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، وعدد من القيادات الشرطية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز الدلنجات، وبعض رجال الدين، وكبار العائلات، ونحو 500 فرد، وتم الصلح والتراضى بين العائلتين، وتقديم الدية، وانصرف الجميع عقب ذلك فى هدوء.

وأكد مدير الأمن، على التزام المديرية بتنفيذ سياسة الوزارة التى تهدف إلى القضاء على عادة الثأر، وذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية.

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