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وزير الثقافة لأوائل الثانوية: أنتم عماد المستقبل

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة لأوائل الثانوية: أنتم عماد المستقبل

07:20 م السبت 05 أغسطس 2017

وزير الثقافة لأوائل الثانوية: أنتم عماد المستقبل

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت - نسمة فرج:

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن الشباب هم المستقبل، ورغم كل ما قيل عن الثانوية العامة فقد أنجزتم وتفوقتم، مؤكدا أن الفتاة المصرية دائما ما شرفت بلدها فى كل المحافل، مقدما التحية إلى "الطالبة آية محمد التي تفوقت رغم ظروفها الصحية، وهي دليل على أن النجاح إرادة".

جاء ذلك خلال احتفاء وزير الثقافة اليوم في مكتبه بأوائل الثانوية العامة، حيث دعاهم إلى حضور مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة" وحفلات "مهرجان القلعة" للموسيقى والغناء، وقدم لهم خصمًا 50% على كتب وزارة الثقافة وخصما 80% على شراء 5 كتب.

وأضاف النمنم: "الأمة لن تنهض إلا بإرادة شعبها، وأنا واثق أن بكم البلد ستجتاز الصعاب، فقد قضت على مرض (فيروس س) بها، وحلت العديد من المشاكل التي تواجهها مثل طابور العيش والغاز وانقطاع الكهرباء وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 36 مليار دولار، وأن مصر هبة المصريين بما فعلوه من نهضة وحضارة".

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