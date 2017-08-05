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التليفزيون المصري يحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة 05:16 م السبت 05 أغسطس 2017

حتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

القاهرة - (أ ش أ):أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم السبت احتفال التليفزيون المصري ممثلا في القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة.وذكرت الهيئة أن القناة الأولى بالتليفزيون المصري تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس، من خلال عرض أغاني عن قناة السويس احتفالا بالذكرى الثانية لافتتاحها، وفي الساعة 11.00 صباحا برنامج "يوم جديد" وحلقة خاصة عن قناة السويس، وفي الساعة الواحدة ظهرا حلقة خاصة عن قناة السويس، وفي الساعة الثانية عصرا حلقة خاصة عن افتتاح قناة السويس الجديدة، وفي الساعة الرابعة عصرا برنامج طعم البيوت، وفي الساعة السابعة مساء برنامج "من ماسبيرو" وحلقة خاصة عن الذكرى الثانية عن افتتاح قناة السويس، ويستضيف البرنامج دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر وحوار عن قناة السويس الجديدة والقديمة تاريخياً، وتستضيف الفقرة الثانية أول سيدة تعمل قبطان وتقود الباخرة عايدة يوم افتتاح قناة السويس، كما يعرض البرنامج لقاء مع دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.كما تحتفل القناة الثانية بالتليفزيون المصري بهذه المناسبة من خلال عدة برامج، منها برنامج لقاء خاص ويدور حول إنجازات الدولة المصرية ومنها قناة السويس، وبرنامج "ألوان" وهو برنامج أطفال للتعريف بالإنجاز ومساهمة الشعب والأفراد بشراء شهادات القناة وإقامة المشروع بأيادي مصرية وبأموال المصريين، وبرنامج المشربية وحلقة تسجيلية عن أهم وأكبر وأطول قناة بالعالم.كما يتضمن برنامج "بنصبح عليك" الذي يذاع على الهواء مباشرة غدا الساعة 8 صباحا وفقرة خاصة بعنوان "ايد واحدة" عن وحدة الصف المصري وعن افتتاح قناة السويس الجديدة، ويستضيف البرنامج دكتور خالد رفعت مدير الدراسات الاستراتيجية والمحلل السياسي وحديث عن الاحتفال بمرور عامين على افتتاح قناة السويس الجديدة وأهميتها في تسهيل الملاحة العالمية وزيادة الدخل القومي المصري والمشروعات القومية المحيطة بها، وفي يوم الاثنين يستضيف البرنامج دكتورة نادية زخاري رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة ووزيرة البحث العلمي والحديث عن الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس وأهمية البحث العلمي والدراسات العلمية التي تم على أساسها حفر القناة بسواعد مصرية باستخدام أحدث الطرق العلمية. كما يتناول برنامج "مصر جميلة" الذي يذاع يوم الأحد على الهواء في الساعة 10 صباحا زيادة النشاط الملاحي ووجود مناطق صناعية جديدة على ضفاف القناة وشركات عالمية للاستثمار في منطقة القناة وإنشاء مدن جديدة بالمنطقة وإنشاء 4 أنفاق جديدة أسفل القناة لربط سيناء بالوطن كشرايين جديدة تسهل الوصول إليها وإيجاد ما بين 2 و 3 ملايين فرصة عمل، كما يستضيف دكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، وفي يوم الاثنين يستضيف البرنامج حربي عبدالجواد نائب رئيس اتحاد العاملين بهيئة قناة السويس، ويستضيف يوم الأربعاء دكتور أحمد الشامي خبير اقتصاديات النقل البحري ودراسات الجدوى. وتدور حلقة برنامج "البداية" يوم الأحد الموافق في الساعة 12 ظهرا وتدور حول الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة والدور الذي قام به المهندسون الشباب في حفرها وأهم المكاسب المادية والمعنوية بعد حفرها، كما تتضمن حلقة يوم الاثنين من البرنامج تغطية شاملة لأهمية قناة السويس الجديدة الاقتصادية والاستراتيجية والعائد الاقتصادي على مصر و دور الشباب في إبراز أهمية المشاريع القومية للأجيال القادمة.ويخصص برنامج "عرض خاص" الذي يذاع على الهواء في الساعة 1.15 ظهرا حلقة عن قناة السويس الجديدة بمناسبة مرور عامين على افتتاحها، كما يستضيف برنامج "زينة" الذي يذاع يوم الأحد على الهواء في الساعة 2.00 عصرا دكتور بسنت أحمد فهمي نائبة بالبرلمان وتتحدث عن إرادة الشعب في حفر قناة السويس، كما يستضيف البرنامج في حلقة يوم الاثنين اللواء أركان حرب محي الدين خليل نوح ويتحدث عن الذكري الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة.وتدور حلقة برنامج "الاقتصاد والناس" الذي يذاع على الهواء في الساعة 5.15 عصرا حول احتفال العيد الثاني لافتتاح قناة السويس الجديدة وأهميتها الاقتصادية.وتحتفل القناة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصري بذكرى افتتاح قناة السويس من خلال عرض برنامج "حديث الصبح" في الساعة العاشرة صباحا وفقرة عن افتتاح قناة السويس الجديدة، وفي الساعة 3.30 عصرا تعرض برنامج المشروع ويتحدث عن افتتاح قناة السويس، وفي الساعة الخامسة والنصف برنامج "مباشر من مصر" وحلقة خاصة عن ذكرى افتتاح قناة السويس، وفي الساعة الثامنة يعرض برنامج "بلاد طيبة" وفي الساعة 11.15 مساء يستعرض برنامج هاشتاج ذكرى افتتاح قناة السويس، وفي السهرة تعرض القناة فيلم "ناصر 56" في الساعة الثالثة صباحا.كما تحتفل القناة الفضائية المصرية الموجهة بالتليفزيون المصري بهذه الذكرى من خلال عرض برنامج "سيدتي" في الساعة 11.00صباحا وحلقة خاصة عن افتتاح قناة السويس، وفي الساعة الثالثة والنصف برنامج "مباشر من مصر" ويتحدث عن الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس، وفي الساعة الخامسة والنصف عصرا برنامج "على بالي" وحلقة خاصة عن افتتاح قناة السويس، وفي الساعة 8.30 مساء تعرض القناة برنامج "مباشر من القاهرة" ويتحدث عن احتفالات الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، وفي سهرة منتصف الليل تعرض الفيلم العربي "بورسعيد".

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