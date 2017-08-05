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الزراعة: مصر خالية من "فيروس الأسماك".. و"الفاو" أكدت ذلك

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مصراوي Masrawy

الزراعة: خالية من "فيروس الأسماك".. و"الفاو" أكدت ذلك

07:02 م السبت 05 أغسطس 2017

الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الا

القاهرة - (أش أ):

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر خالية من مرض (بلطي البحيرات)، وأن اتصالات جرت مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أثبتت أن كل ما نشر حول وجود مرض بلطي البحيرات في مصر، مجرد تقرير بحثي لا يعتد به.

وأوضح البنا -في تصريح اليوم السبت- أن الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن وجود هذه الأمراض هي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بالتنسيق مع المصرية، وهو ما لم يتم في الأساس.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، حضر إلى الوزارة، وأكد أنه ستتم مخاطبة المنظمة في روما، بأن الإجراءات ليس لها علاقة بوجود هذا المرض في مصر، ولكنها تتم في إطار فحص المنشآت المرخص لها بتصدير البلطي المصري للسعودية.

وفي ذات السياق، التقت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مع الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الاغذية والزراعة (فاو) في مصر، وأن الجانبين أكدا خلو مصر من الفيروس وأن الفاو تحترم رأي الحكومة المصرية.

وقال ممثل الفاو في مصر إن المعلومات التي تداولتها الفاو حول وجود الفيروس اعتمدت على تقرير بحثي غير مؤكد من جهة غير رسمية، وأن هذا التقرير به أخطاء علمية، حيث لم يتبع الأساليب العلمية في إعداده، لافتا الى ان الفاو ووزارة الزراعة تعملان سويا من أجل تحقيق الامن الغذائي ودعم صغار المزارعين.

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